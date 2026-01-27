Po blisko dwóch latach analiz i dyskusji, senatorowie z Komisji Petycji zdecydowali, że nie będą kontynuować prac nad tym rozwiązaniem. Główną barierą okazały się pieniądze. Ministerstwo Finansów od początku biło na alarm – wprowadzenie nowych wypłat kosztowałoby budżet państwa około 1 miliarda złotych rocznie. Resort argumentował, że w dobie procedury nadmiernego deficytu i trudnej sytuacji geopolitycznej, kraj nie może pozwolić sobie na tak wysoki, dodatkowy wydatek.

500 plus dla małżeństw. Ile mogli dostać małżonkowie?

Odrzucony projekt przewidywał system jednorazowych wypłat uzależniony od liczby wspólnie spędzonych lat. Kwoty rosły wraz z każdą kolejną, okrągłą rocznicą ślubu.

Według planów, pary świętujące Złote Gody (50 lat) miały otrzymać 5 000 zł. Za staż wynoszący 55 lat (Platynowe Gody) przewidziano 5 500 zł, a po 60 latach (Diamentowe Gody) kwota rosła do 6 000 zł. Małżeństwa z wyjątkowo długim stażem mogły liczyć na jeszcze wyższe wsparcie: 7 000 zł po 70 latach (Kamienne Gody) oraz aż 8 000 zł w przypadku 80. rocznicy (Dębowe Gody). Autorzy pomysłu porównywali to świadczenie do tzw. emerytury honorowej dla stulatków. Chcieli w ten sposób promować trwałość związków w czasach rosnącej liczby rozwodów.

500 plus dla małżeństw. Dlaczego resorty powiedziały "nie"?

Nie tylko Ministerstwo Finansów było przeciwne. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazało, że obecny system wspiera przede wszystkim rodzicielstwo i wychowanie dzieci. Emeryci mają natomiast inne formy pomocy, jak m.in. 13. i 14. emerytura czy dodatki pielęgnacyjne.

Przedstawiciele rządu podkreślali również problem tzw. singularyzacji starości. Osoby samotne, wdowy i wdowcy często znajdują się w znacznie trudniejszej sytuacji finansowej niż pary prowadzące wspólne gospodarstwo. Dodatkowe pieniądze tylko dla małżeństw uznano za rozwiązanie niesprawiedliwe wobec osób samotnych.

Długoletnie małżeństwo. Co seniorzy otrzymują dzisiaj?

Choć gotówki na koncie nie przybędzie, państwo nadal honoruje pary z długim stażem w formie niefinansowej. Oficjalnym wyróżnieniem za 50 lat wspólnego życia pozostaje Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest to odznaczenie państwowe nadawane przez Prezydenta RP. Jak otrzymać medal? Zgłoś się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Najlepiej zrób to w roku, w którym przypada 50. rocznica ślubu. Medale wręczają zazwyczaj lokalne władze – prezydent miasta, burmistrz lub wójt – podczas specjalnego spotkania dla jubilatów.