Niemiecki zasiłek Kindergeld to odpowiednik polskiego 800 plus. Obecnie wynosi on 250 euro miesięcznie, co przy obecnym kursie daje około 1050 zł na każde dziecko. Pieniądze możesz otrzymywać nawet do 25. roku życia dziecka (jeśli nadal się uczy), podczas gdy polskie 800 plus kończy się wraz z 18. urodzinami. Urząd nie sprawdza, ile zarabiasz – świadczenie należy się każdemu, kto spełnia warunki pracy lub zamieszkania. Młody dorosły może pracować do 20 godzin tygodniowo i nadal pobierać zasiłek.

Jak łączyć polskie i niemieckie świadczenie?

Możesz korzystać z obu systemów jednocześnie, ale nie otrzymasz pełnej kwoty z obu krajów. Prawo unijne zapobiega podwójnemu pobieraniu całych świadczeń. W takiej sytuacji wchodzi w grę tzw. dodatek dyferencyjny. Jeśli pobierasz 800 zł w Polsce, niemiecka kasa (Familienkasse) wypłaci Ci różnicę. W praktyce Twoja rodzina otrzyma 800 zł z polskiego ZUS i około 250 zł wyrównania z Niemiec. Łącznie na Twoje konto wpłynie suma odpowiadająca pełnej stawce Kindergeld (1050 zł).

Kto ma prawo do zasiłku?

Nie musisz na stałe mieszkać w Niemczech, aby dostać te pieniądze. Jak przypomina superbiz.se.pl, kluczowe jest miejsce pracy i opłacanie podatków. Musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

Pracujesz w Niemczech minimum 183 dni w roku i tam odprowadzasz większość podatków (ponad 90 proc. dochodów pochodzi z Niemiec).

minimum 183 dni w roku i tam odprowadzasz większość podatków (ponad 90 proc. dochodów pochodzi z Niemiec). Masz stałe zameldowanie w Niemczech.

w Niemczech. Prowadzisz w Niemczech własną działalność gospodarczą.

Do jakiego wieku wypłacane są środki?

Wypłata zależy od wieku i statusu dziecka:

Do 18 lat: Pieniądze dostajesz bez dodatkowych pytań.

18–21 lat: Dziecko musi być zarejestrowane jako poszukujące pracy.

18–25 lat: Dziecko musi kontynuować naukę (szkoła, studia, staż lub wolontariat).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o Kindergeld możesz złożyć po przepracowaniu w Niemczech minimum 4 miesięcy. Formularze w języku polskim znajdziesz na stronie niemieckiej agencji pracy (arbeitsagentur.de). Przygotuj niezbędne dokumenty: akt urodzenia dziecka (najlepiej na druku unijnym), zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego szefa, załącznik potwierdzający, że pobierasz 800 plus w Polsce. Wniosek wyślij do właściwego urzędu Familienkasse. Pieniądze będą wpływać na Twoje konto w konkretnym dniu miesiąca – termin zależy od ostatniej cyfry Twojego numeru świadczenia (Kindergeldnummer).