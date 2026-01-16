Obecnie (w 2026 roku) stawki abonamentu wynoszą: 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor. Rząd uznaje ten model za przestarzały i nieskuteczny. Nowy projekt przewiduje wprowadzenie nowej opłaty audiowizualnej, która wyniesie około 9 zł miesięcznie (108 zł rocznie). Opłaty nie będziemy już wpłacać na poczcie. Urząd Skarbowy pobierze ją automatycznie wraz z podatkiem PIT lub CIT. Dzięki temu system obejmie niemal wszystkich podatników i firmy, co pozwoli na obniżenie jednostkowego kosztu.

Nowa opłata. Kogo nie obejmie?

Mimo powszechności systemu, rząd przewiduje szeroką listę zwolnień. Nowa danina nie obciąży osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Zwolnieni z opłaty będą:

Reklama

emeryci i seniorzy powyżej 75. roku życia,

uczniowie i studenci do 26. roku życia,

osoby bezrobotne oraz zarabiające poniżej pensji minimalnej,

osoby z niepełnosprawnościami (np. głuchoniemi),

osoby o bardzo niskich dochodach.

Nowa opłata audiowizualna. Kiedy wejdzie w życie?

Proces likwidacji abonamentu już ruszył, ale wymaga czasu. Do 23 stycznia 2026 r. trwają konsultacje publiczne projektu ustawy. W II/III kwartale 2026 r. Rada Ministrów ma przyjąć gotowy projekt. 1 stycznia 2027 r. planowane jest całkowite zniesienie starego abonamentu RTV.

Co zmieni nowa ustawa medialna?

Reforma to nie tylko pieniądze. Ministerstwo Kultury, pod kierownictwem Marty Cienkowskiej, chce głębokiej reorganizacji mediów publicznych. Projekt zakłada wprowadzenie nowego sposobu wybierania władz TVP i Polskiego Radia. Media publiczne mają otrzymywać ok. 2,5 mld zł rocznie z budżetu państwa. Zasady wydawania pieniędzy na tzw. reklamy państwowe mają być jasne. Obowiązek uzyskania koncesji zostanie ograniczony tylko do nadawców naziemnych.