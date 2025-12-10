Dlaczego opłata zniknie?

Według resortu kultury, obecny system abonamentowy jest nieefektywny i anachroniczny. Tylko co trzeci zobowiązany (32,1 proc.) reguluje tę opłatę, co wskazuje na jej dużą nieskuteczność. Ponadto, w dobie powszechnego dostępu do internetu i platform streamingowych, obowiązek płacenia za posiadanie telewizora lub radia stracił sens.

Reklama

Dlatego władze chcą zlikwidować abonament, co zakończyłoby kontrole w domach i firmach.

Nowy mechanizm finansowania

Zniesienie opłaty nie oznacza wstrzymania finansowania mediów publicznych. Będą one utrzymywane w całości z budżetu państwa, co de facto oznacza, że wszyscy obywatele nadal będą je współfinansować poprzez podatki, ale w sposób pośredni.

Jak podaje portal telepolis.pl, w początkowym etapie Telewizja Polska i Polskie Radio otrzymają 2,5 miliarda złotych. Ta dotacja będzie corocznie korygowana o inflację, co zapewni mediom publicznym stały wzrost środków.

Kiedy nastąpi zmiana? Padła konkretna data

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marta Cienkowska, poinformowała o spodziewanym harmonogramie. Nie nastąpi to szybko. Projekt ustawy trafi do Rady Ministrów do akceptacji najprawdopodobniej w drugim lub trzecim kwartale 2026 roku. Jeżeli proces legislacyjny przebiegnie bez zakłóceń, obywatele przestaną płacić abonament najwcześniej od 2027 roku. Wprowadzenie ustawy w życie może napotkać na opór, ponieważ istnieje wysokie ryzyko prezydenckiego weta.

Prezydent Karol Nawrocki może zablokować ustawę, ponieważ projekt zawiera nie tylko likwidację abonamentu, ale i szereg kontrowersyjnych reform, w tym:

Rozwiązanie Rady Mediów Narodowych (organu powołanego za poprzednich rządów).

(organu powołanego za poprzednich rządów). Przeobrażenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (zmiana składu i zasad odwoływania).

(zmiana składu i zasad odwoływania). Modyfikacja procedur wyboru kierownictwa mediów publicznych.

Reklama

Abonament RTV 2026 – stawki

Miesięczna stawka abonamentu RTV na 2026 rok za sam odbiornik radiofoniczny wynosi 9,50 zł, w przypadku posiadania telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego opłata miesięczna ustalona została na 30,50 zł. Z obowiązku uiszczania opłat zwolnieni są seniorzy po ukończeniu 75. roku życia oraz osób, które ukończyły 60 lat, lecz ich miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia Dodatkowo zwolnione są osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, oraz weterani będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.