Osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019, dostawały niższe wypłaty niż ich koledzy przechodzący na świadczenie w innych miesiącach. Wszystko przez specyficzny sposób waloryzacji składek.

Kogo dotyczy przeliczenie emerytury?

ZUS ponownie wyliczy świadczenie, jeśli:

  • Przyznał Ci emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019.
  • Przeliczył Twoją emeryturę w czerwcu w tych latach.
  • Pobierasz rentę rodzinną po osobie, która miała ustaloną emeryturę na takich zasadach.
  • Masz rentę rodzinną po kimś, kto osiągnął wiek emerytalny i zmarł w czerwcu (lata 2009–2019), nie zdążywszy przejść na emeryturę.

Nie musisz składać żadnego wniosku ZUS zadziała z urzędu. Urzędnicy sami przeanalizują akta emerytów i rencistów. ZUS skontaktuje się z Tobą tylko wtedy, gdy będzie potrzebował dodatkowych informacji.

Jak ZUS wyliczy nową kwotę?

ZUS zastosuje mechanizm korzystniejszy dla Twojego portfela. Przeliczy Twoją emeryturę tak, jakbyś przechodził na nią w maju danego roku, o ile da to wyższą kwotę. Jeśli po przeliczeniu nowa kwota okaże się niższa niż dotychczasowa, ZUS nadal będzie wypłacał Ci obecną, wyższą emeryturę. ZUS ma czas na wydanie decyzji od 1 stycznia do 31 marca 2026 r. Nowa kwota zostanie określona na dzień przyznania świadczenia w przeszłości, a następnie ZUS doliczy do niej wszystkie waloryzacje, które miały miejsce przez te lata.

Nowa ustawa dotyczy tylko emerytur przyznawanych na zasadach ogólnych (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Przeliczenie nie obejmie:

  • emerytur pomostowych,
  • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • emerytur górniczych (ponieważ ich wysokość nie zależy od kapitału początkowego i składek).

Jeśli już wcześniej walczyłeś o wyższą "czerwcową emeryturę" i Twoja sprawa jest w toku lub w sądzie ZUS zawiesi nowe postępowanie do czasu zakończenia Twojej obecnej sprawy. Po prawomocnym wyroku lub decyzji ZUS wróci do Twojego przeliczenia według nowej ustawy.