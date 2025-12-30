Osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019, dostawały niższe wypłaty niż ich koledzy przechodzący na świadczenie w innych miesiącach. Wszystko przez specyficzny sposób waloryzacji składek.
Kogo dotyczy przeliczenie emerytury?
ZUS ponownie wyliczy świadczenie, jeśli:
- Przyznał Ci emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019.
- Przeliczył Twoją emeryturę w czerwcu w tych latach.
- Pobierasz rentę rodzinną po osobie, która miała ustaloną emeryturę na takich zasadach.
- Masz rentę rodzinną po kimś, kto osiągnął wiek emerytalny i zmarł w czerwcu (lata 2009–2019), nie zdążywszy przejść na emeryturę.
Nie musisz składać żadnego wniosku ZUS zadziała z urzędu. Urzędnicy sami przeanalizują akta emerytów i rencistów. ZUS skontaktuje się z Tobą tylko wtedy, gdy będzie potrzebował dodatkowych informacji.
Jak ZUS wyliczy nową kwotę?
ZUS zastosuje mechanizm korzystniejszy dla Twojego portfela. Przeliczy Twoją emeryturę tak, jakbyś przechodził na nią w maju danego roku, o ile da to wyższą kwotę. Jeśli po przeliczeniu nowa kwota okaże się niższa niż dotychczasowa, ZUS nadal będzie wypłacał Ci obecną, wyższą emeryturę. ZUS ma czas na wydanie decyzji od 1 stycznia do 31 marca 2026 r. Nowa kwota zostanie określona na dzień przyznania świadczenia w przeszłości, a następnie ZUS doliczy do niej wszystkie waloryzacje, które miały miejsce przez te lata.
Nowa ustawa dotyczy tylko emerytur przyznawanych na zasadach ogólnych (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Przeliczenie nie obejmie:
- emerytur pomostowych,
- nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
- emerytur górniczych (ponieważ ich wysokość nie zależy od kapitału początkowego i składek).
Jeśli już wcześniej walczyłeś o wyższą "czerwcową emeryturę" i Twoja sprawa jest w toku lub w sądzie ZUS zawiesi nowe postępowanie do czasu zakończenia Twojej obecnej sprawy. Po prawomocnym wyroku lub decyzji ZUS wróci do Twojego przeliczenia według nowej ustawy.
