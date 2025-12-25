W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118) oraz z utrwaloną praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypłata emerytur odbywa się w terminie określonym w decyzji wydanej przez ZUS. Data ta zawsze przypada na jeden z sześciu stałych dni w miesiącu, którymi są: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca. Kiedy ZUS przyznaje emeryturę, w decyzji wskazuje, w jakim konkretnie dniu pieniądze będą wypłacane. Zdarzają się jednak sytuacje, że pieniądze trafiają do seniorów innego dnia.

Kiedy ZUS wypłaca emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeżeli wyznaczony termin wypłaty emerytury wypada w sobotę, niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelew najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Natomiast w przypadku świadczeń dostarczanych przez pocztę, zlecenie wypłaty środków przekazywane jest z odpowiednim wyprzedzeniem.

Niektórzy seniorzy dostaną jeszcze jedną wypłatę z ZUS w tym roku

Pierwszy dzień stycznia jest ustawowo wolny od pracy, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do wcześniejszej realizacji pierwszych styczniowych wypłat. Emeryci, którzy standardowo otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca, powinni liczyć się z tym, że pieniądze trafią do nich jeszcze pod koniec grudnia – najpóźniej 31 grudnia, zarówno w formie przekazu pocztowego, jak i przelewu na konto bankowe.

W tych terminach ZUS wypłaci styczniowe emerytury

Nie tylko emeryci mający wypłaty 1. dnia miesiąca otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. Wszystko właśnie z powodu układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat świadczeń na styczeń 2026 przedstawia się następująco:

31 grudnia (środa) – tego dnia zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 1 stycznia (Nowy Rok);

5 stycznia (poniedziałek) – tego dnia zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 6 stycznia (Trzech Króli);

9 stycznia (piątek) – tego dnia zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 10 stycznia (sobota);

15 stycznia (czwartek);

20 stycznia (wtorek);

23 stycznia (piątek) – tego dnia zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 25 stycznia (niedziela).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 1, 6, 10 i 25 dnia każdego miesiąca w styczniu 2026 otrzymają emeryturę wcześniej.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?

Niektórzy emeryci zastanawiają się, czy istnieje możliwość zmiany daty wypłaty świadczenia. Co do zasady nie jest to możliwe, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji. Do takich przypadków zaliczają się m.in. terminy płatności alimentów lub innych zobowiązań ustalonych urzędowo, których daty nie można zmienić ani negocjować. Natomiast konieczność spłaty raty kredytu nie stanowi dla ZUS wystarczającego uzasadnienia, zwłaszcza że termin takiej płatności można ustalić z bankiem. Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnej zmiany terminu wypłaty podejmuje właściwy oddział ZUS.