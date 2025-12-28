Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady liczenia okresów "Małego ZUS-u Plus". Teraz każdy przedsiębiorca zyskuje prawo do 36 miesięcy niższych składek w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności.

Najważniejszą zmianą jest to, że od stycznia 2026 roku prawo do 36 miesięcy ulgi przysługuje Ci niezależnie od tego, czy korzystasz z niej obecnie, czy wykorzystałeś ją całkowicie w przeszłości. Limit po prostu startuje od nowa.

Jak liczyć okresy ubezpieczenia?

Przepisy precyzują, jak ZUS potraktuje czas Twojej działalności:

Pełny miesiąc: Każdy miesiąc, w którym prowadziłeś firmę lub korzystałeś z ulgi choćby przez jeden dzień, liczy się jako pełny miesiąc do limitu.

Cykl 60 miesięcy: Twój pierwszy 5-letni okres zaczyna się w miesiącu, w którym po grudniu 2025 roku po raz pierwszy skorzystasz z ulgi.

Brak kumulacji: Jeśli w ciągu 5 lat wykorzystasz np. tylko 24 miesiące ulgi, pozostałych 12 miesięcy nie „przechodzi” na kolejny cykl. W nowym okresie 60 miesięcy znów będziesz mieć po prostu 36 miesięcy do wykorzystania.

"Mały ZUS Plus". Terminy

Jeśli korzystasz z "Małego ZUS-u Plus" w grudniu 2025 roku i masz prawo robić to nadal w styczniu 2026 roku, nie musisz się wyrejestrowywać i ponownie zgłaszać. Musisz jedynie:

Podać kod tytułu ubezpieczenia: 05 90 XX lub 05 92 XX w dokumentach rozliczeniowych.

Złożyć dokumenty ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II.

Dla pozostałych osób kluczowy jest termin 31 stycznia. Do tego dnia musisz zgłosić chęć korzystania z ulgi (formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Jeśli wznowisz działalność później, masz na to 7 dni od daty startu. Spóźnienie oznacza utratę prawa do ulgi na cały rok kalendarzowy!

Jeśli w 2023 roku nabyłeś prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi i nie wykorzystałeś ich do końca 2025 roku – nie przepadają. Możesz z nich skorzystać po 2025 roku, ale dopiero po wyczerpaniu nowego limitu 36 miesięcy. W praktyce oznacza to, że np. Pan Jan, który ma jeszcze 5 miesięcy "starej" dodatkowej ulgi, będzie mógł ją odebrać najwcześniej w 2029 roku.

"Mały ZUS Plus". Rezygnacja

Z "Małego ZUS-u Plus" możesz zrezygnować w dowolnym momencie. ZUS uzna też, że rezygnujesz z ulgi automatycznie, jeśli nie złożysz zgłoszenia w terminie lub podasz inny kod ubezpieczenia. Jeśli zawiesisz i wznowisz działalność w tym samym roku, zachowujesz prawo do ulgi bez zbędnych formalności, o ile Twój limit 36 miesięcy wciąż jest aktywny.