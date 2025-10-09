Świadczenie wspierające uzależniono od liczby punktów określających poziom potrzeby wsparcia, które ustala WZON na wniosek osoby niepełnosprawnej. Prawo do świadczenia daje uzyskanie w decyzji WZON od 70 do 100 punktów. Kwota świadczenia jest powiązana z wysokością renty socjalnej i stanowi jej procent (od 40% do 220%). Przy najwyższej punktacji (95-100 pkt) świadczenie wynosi 220% renty socjalnej, czyli 4133,64 zł (kwota od marca 2025 r.). Przy najniższej punktacji (70-74 pkt) świadczenie wynosi 40% renty socjalnej, czyli 751,56 zł (kwota od marca 2025 r.). Świadczenie podlega corocznej waloryzacji razem z waloryzacją renty socjalnej. Procedura uzyskania oceny poziomu potrzeby wsparcia nie wymaga uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności. Wszystkie dotychczasowe uprawnienia pozostają.

Harmonogram wprowadzania świadczenia wspierającego

Wprowadzanie świadczenia wpierającego podzielono na trzy etapy, w zależności od liczby przyznanych punktów potrzeby wsparcia.

1 stycznia 2024 r.: Od 87 do 100 pkt (najwyższe poziomy)

1 stycznia 2025 r.: Od 78 do 86 pkt (kolejne poziomy)

1 stycznia 2026 r.: Od 70 do 77 pkt (pozostałe poziomy)

Osoby z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie pobierali dotychczasowe świadczenia opiekuńcze (przed lub od 1 stycznia 2024 r.), uzyskali prawo do świadczenia wpierającego od 1 stycznia 2024 r., o ile uzyskali co najmniej 70 pkt.

Rewolucja dla opiekunów i nowe zasady zatrudnienia

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza zmiany w systemie świadczeń opiekuńczych, realizując postulaty środowiska. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych do 18. roku życia bez jakichkolwiek ograniczeń w podejmowaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pobieranie własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie wpłynie na prawo do świadczenia oielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne zostanie podwyższone o 100% na drugą i każdą kolejną niepełnosprawną osobę w rodzinie.

Osoby, które nabyły prawo do dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przed 1 stycznia 2024 r., mogą pobierać je na dotychczasowych zasadach, nawet po uzyskaniu kolejnego orzeczenia.

ZUS opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie wspierające oraz za jej opiekuna, który zrezygnuje z pracy ze względu na opiekę. Ponadto za opiekuna niepozostającego w zatrudnieniu ZUS opłaci składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Świadczenie wspierające. Jak złożyć wniosek?

Procedura ubiegania się o wsparcie jest dwuetapowa i wymaga użycia kanałów elektronicznych. Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Możesz to zrobić bezpośrednio, przez Powiatowy Zespół lub drogą elektroniczną przez portal Emp@tia (od 1 stycznia 2024 r.). Wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego złożysz po uzyskaniu decyzji WZON. Wnioski przyjmuje, rozpatruje i wypłaca ZUS, wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę PUE ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną.

Wniosek o świadczenie wspierające złóż w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna. Jeśli zrobisz to w ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji, ZUS ustali prawo do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku do WZON.

Świadczenie przysługuje również cudzoziemcom (z UE/EOG/Szwajcarii lub państw trzecich z legalnym pobytem i dostępem do rynku pracy), o ile zamieszkują w Polsce w okresie pobierania świadczenia.

Świadczenia nie otrzymasz, jeśli osoba niepełnosprawna przebywa m.in. w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie karnym lub schronisku dla nieletnich.