ZUS co kwartał ogłasza nowe limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Progi te ustalane są w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zgodnie z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ich wysokość określa Prezes ZUS w specjalnym komunikacie. Zgodnie z najnowszym ogłoszeniem z 12 sierpnia 2025 roku, przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2025 roku wyniosło 8748,63 zł brutto, co stanowi podstawę do wyliczenia aktualnych limitów dorabiania dla wcześniejszych emerytów.

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów od 1 września 2025 roku

ZUS ogłosił nowe limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury, które obowiązują od 1 września do 30 listopada. W tym okresie emeryci muszą pilnować dwóch progów dochodowych:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6124,10 zł brutto ,

, 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 11 373,30 zł brutto.

Przekroczenie pierwszego limitu skutkuje obniżeniem świadczenia, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia. Jeśli natomiast emeryt zarobi więcej niż wynosi drugi próg, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia. Co ciekawe, tym razem limity nie wzrosły – przeciwnie, są niższe niż w poprzednim kwartale. Od czerwca do sierpnia 2025 roku progi wynosiły odpowiednio 6273,60 zł i 11 651 zł brutto, co oznacza spadek o 149,50 zł w przypadku pierwszej kwoty i o 277,70 zł w przypadku drugiej.

Kwota maksymalnego zmniejszenia – na czym polega i ile wynosi?

Kwota maksymalnego zmniejszenia to granica, o jaką ZUS może pomniejszyć świadczenie emerytalne lub rentowe w przypadku przekroczenia niższego limitu dorabiania. Oznacza to, że nawet jeśli wcześniejszy emeryt zarobi więcej niż dopuszczalny próg (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia), jego świadczenie nie zostanie obniżone bardziej, niż pozwala na to ta właśnie kwota. Wysokość maksymalnego zmniejszenia ustalana jest co kwartał i zależy od rodzaju pobieranego świadczenia. Od 1 września do 30 listopada 2025 roku wynosi ona:

939,61 zł dla osób pobierających emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

dla osób pobierających emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności,

dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności, 798,72 zł dla osób pobierających rentę rodzinną wypłacaną jednej osobie.

Kogo dotyczą limity dorabiania?

Nowe limity dotyczą wyłącznie osób, które pobierają świadczenia przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. W praktyce oznacza to, że zmiany obejmą między innymi:

wcześniejszych emerytów,

nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych,

osoby pobierające emerytury pomostowe,

rencistów.

Po ukończeniu wieku emerytalnego ograniczenia w dorabianiu przestają obowiązywać, co oznacza, że seniorzy mogą pracować bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

Wcześniejsi emeryci mają obowiązek informować ZUS o swoich dodatkowych przychodach, ale już niedługo

Obecnie każda osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę lub rentę, która uzyskuje dodatkowe przychody, ma obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy złożyć formularz EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu świadczeń, które zostały pobrane nienależnie.

Do przychodów, które należy uwzględnić w oświadczeniu, zalicza się między innymi:

wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę,

dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,

różnego rodzaju zasiłki – chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy,

świadczenia rehabilitacyjne oraz wyrównawcze.

To ma jednak wkrótce się zmienić. MRPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy, który znosi z rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązek zgłaszania dodatkowych przychodów. Wyjątkiem mają być emeryci i renciści, którzy osiągają przychody za granicą albo pobierają uposażenie (służby mundurowe). Za projekt odpowiedzialny jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 r.

