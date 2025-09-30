Ryczałt energetyczny. Co to?

Ryczałt energetyczny to dodatek na pokrycie części kosztów zużycia energii. Wypłaca go ZUS na podstawie ustawy o kombatantach z 1991 roku. Od 1 marca 2025 r. kwota świadczenia wynosi 312,71 zł miesięcznie i jest zwolniona z podatku dochodowego. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji. Wysokość ustala Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Reklama

Dodatek na prąd. Komu przysługuje?

Dodatek mogą otrzymać:

  • kombatanci i osoby represjonowane,
  • żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, zakładach uranu i batalionach budowlanych,
  • wdowy i wdowcy po kombatantach, jeśli pobierają emeryturę lub rentę,
  • wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.

Jeśli pobierasz kilka świadczeń z ZUS, należy Ci się tylko jeden ryczałt energetyczny.

800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?

Zobacz również

Ryczałt energetyczny. Jak złożyć wniosek w ZUS?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć formularz ZUS-ERK. Dokument jest dostępny:

  • w placówkach ZUS,
  • na stronie internetowej www.zus.pl

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • decyzję Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (dla żołnierzy przymusowo zatrudnianych),
  • zaświadczenie organu wojskowego (dla wdów po żołnierzach).

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą, przez pełnomocnika albo w konsulacie. ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Jeśli zgłosisz go później, ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Świadczenie nie jest zależne od dochodu – przysługuje każdemu, kto spełnia warunki ustawowe.