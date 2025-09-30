Ryczałt energetyczny. Co to?
Ryczałt energetyczny to dodatek na pokrycie części kosztów zużycia energii. Wypłaca go ZUS na podstawie ustawy o kombatantach z 1991 roku. Od 1 marca 2025 r. kwota świadczenia wynosi 312,71 zł miesięcznie i jest zwolniona z podatku dochodowego. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji. Wysokość ustala Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Dodatek na prąd. Komu przysługuje?
Dodatek mogą otrzymać:
- kombatanci i osoby represjonowane,
- żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, zakładach uranu i batalionach budowlanych,
- wdowy i wdowcy po kombatantach, jeśli pobierają emeryturę lub rentę,
- wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.
Jeśli pobierasz kilka świadczeń z ZUS, należy Ci się tylko jeden ryczałt energetyczny.
Ryczałt energetyczny. Jak złożyć wniosek w ZUS?
Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć formularz ZUS-ERK. Dokument jest dostępny:
- w placówkach ZUS,
- na stronie internetowej www.zus.pl
Do wniosku należy dołączyć m.in.:
- decyzję Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (dla żołnierzy przymusowo zatrudnianych),
- zaświadczenie organu wojskowego (dla wdów po żołnierzach).
Wniosek można złożyć osobiście, pocztą, przez pełnomocnika albo w konsulacie. ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Jeśli zgłosisz go później, ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Świadczenie nie jest zależne od dochodu – przysługuje każdemu, kto spełnia warunki ustawowe.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję