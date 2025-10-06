Limity dorabiania dla emerytów i rencistów przed osiągnięciem wieku emerytalnego ustalane są w powiązaniu z wysokością przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Od września do listopada 2025 r. obowiązują nowe, niższe wartości.

Zmiana wynika z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2025 r. w porównaniu z I kwartałem 2025 r. Próg dorabiania został obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadł o 277,70 zł brutto.

Jaki limit od 1 września 2025 r?

Zarobki do 6124,10 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) nie spowodują zmniejszenia emerytury lub renty. Jeśli miesięczny przychód przekroczy 11 373,30 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

W przypadku, gdy przychód będzie wyższy niż 6124,10 zł, ale niższy niż 11 373,30 zł brutto, możliwe jest zmniejszenie świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi:

939,61 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł – dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Bez względu na wysokość osiąganych przychodów i bez obaw o zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia mogą dorabiać emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet.

Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnej (od marca 2025 r. to 1878,91 zł brutto). Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, emeryturę za dany okres dostaną w niższej kwocie, bez wyrównania do minimum.