Waloryzacja emerytur w 2026 roku. Ile wyniesie? Rząd ma czas na podjęcie decyzji do 15 czerwca

Rząd RP ma zaledwie kilka dni na zaprezentowanie Radzie Dialogu Społecznego propozycji dotyczącej waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku. Według wstępnych prognoz, wskaźnik waloryzacji może wynieść 5,5 proc.

Reklama

Jak obliczany jest wskaźnik waloryzacji emerytur?

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych jest ustalany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego. Dodatkowo, uwzględniany jest realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej 20 proc. jego wartości z poprzedniego roku. Zawsze wybierany jest wskaźnik, który jest korzystniejszy dla seniorów (inflacja ogólna lub inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministerstwem Finansów, co roku opracowuje propozycję tego wskaźnika. Na podstawie założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, prognozuje się, że w 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,5 proc. Chociaż negocjacje w tej sprawie wciąż trwają, ich zakończenie jest kwestią dni.

Do 15 czerwca Rada Ministrów musi przedstawić kluczowe wskaźniki do projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej, w tym informację o skali wzrostu emerytur i rent. Jest to pierwszy krok na drodze do zatwierdzenia ostatecznej waloryzacji, której finalna wartość będzie znana prawdopodobnie w lutym 2026 roku.

Reklama

Potencjalne wzrosty emerytur w marcu 2026 roku

Gdyby waloryzacja wyniosła prognozowane 5,5 proc., minimalna emerytura, która w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, wzrosłaby w marcu 2026 roku do 1981,25 zł brutto, czyli o 103 zł brutto. Analogiczny wzrost dotyczyłby również trzynastej i czternastej emerytury. Poniżej przykładowe podwyżki netto dla różnych kwot emerytur:

2000 zł brutto (obecnie 1820 zł netto) wzrośnie do 1920 zł netto (wzrost o 100 zł netto),

2500 zł brutto (obecnie 2275 zł netto) wzrośnie do 2383 zł netto (wzrost o 108 zł netto),

2800 zł brutto (obecnie 2512 zł netto) wzrośnie do 2634 zł netto (wzrost o 122 zł netto),

3000 zł brutto (obecnie 2670 zł netto) wzrośnie do 2800 zł netto (wzrost o 130 zł netto),

3500 zł brutto (obecnie 3065 zł netto) wzrośnie do 3217 zł netto (wzrost o 152 zł netto).

Średnia emerytura w 2025 roku wynosi około 4100 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 105,5 proc., jej wysokość wzrosłaby o blisko 190 zł "na rękę".

Waloryzacja emerytur 2026 a roczne zyski dla seniorów

Wzrost minimalnej emerytury o co najmniej 94 zł netto miesięcznie oznacza ponad 1100 zł więcej "na rękę" w ciągu roku. Jak podaje interia.pl, seniorzy pobierający emerytury w wysokości około 4000 zł brutto mogą zyskać nawet ponad 2000 zł "na rękę" w ciągu dwunastu miesięcy po podwyżce. Oto szacowane roczne zyski z podwyżek dla różnych kwot emerytur:

Emerytura 2000 zł brutto: 1140 zł więcej rocznie,

Emerytura 2500 zł brutto: 1296 zł więcej rocznie,

Emerytura 2800 zł brutto: 1464 zł więcej rocznie,

Emerytura 3000 zł brutto: 1560 zł więcej rocznie,

Emerytura 3500 zł brutto: 1824 zł więcej rocznie,

Emerytura 4000 zł brutto: 2090 zł więcej rocznie.

Im wyższa emerytura, tym większa podwyżka, co oznacza, że seniorzy z wyższymi świadczeniami mogą zyskać nawet kilka tysięcy złotych więcej w okresie od marca 2026 roku do lutego 2027 roku. Wartość 13. i 14. emerytury również może wzrosnąć – z obecnych 3056 zł "na rękę" w 2025 roku do ponad 3200 zł netto po waloryzacji o 5,5 proc.

Historyczne wskaźniki waloryzacji i prognozy inflacji

W ostatnich latach wskaźniki waloryzacji były rekordowo wysokie, głównie z powodu wysokiej inflacji. W 2022 roku wyniósł 107 proc., rok później już 114,8 proc., a niewiele niższy był w 2024 roku, gdy wyniósł 112,12 proc. W marcu 2025 roku emerytury i renty wzrosły ostatecznie o 5,5 proc., co nadal stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat sprzed pandemii i wojny w Ukrainie, kiedy to wskaźnik waloryzacji wynosił średnio 2-3 proc. Według wiosennej prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej, inflacja w Polsce w 2026 roku ma wynieść 2,8 proc., co oznaczałoby zbliżenie się do celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc.