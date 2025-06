Andrzej Duda z wysoką prezydencką emeryturą po zakończeniu kadencji

W sierpniu 2025 roku, po zakończeniu swojej drugiej kadencji, prezydent Andrzej Duda zacznie otrzymywać dożywotnią emeryturę, która będzie znacznie wyższa niż przeciętne świadczenia wypłacane przez ZUS. Szacuje się, że jego miesięczna wypłata "na rękę" wyniesie ponad 11 tysięcy złotych. Oprócz samej emerytury, byłemu prezydentowi przysługiwać będzie również szereg przywilejów.

Taką kwotą otrzyma

Wysokość prezydenckiej emerytury jest uregulowana przez ustawę z 30 maja 1996 roku. Zgodnie z nią, były prezydent ma prawo do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego aktualnie urzędującego prezydenta. Biorąc pod uwagę, że w 2025 roku miesięczne wynagrodzenie prezydenta RP wynosi 18 255,30 zł brutto, Andrzej Duda będzie otrzymywał 13 691,47 zł brutto, co po odliczeniu podatków daje około 11 240 zł netto.

Średnia emerytura w Polsce

Według danych ZUS, średnia emerytura w 2025 roku wynosi około 3 782,58 zł brutto (ok. 3 200 zł netto), natomiast minimalne świadczenie to 1 878,91 zł brutto (ok. 1 713 zł netto). Oznacza to, że emerytura byłego prezydenta będzie ponad trzykrotnie wyższa od średniej i sześciokrotnie wyższa od minimalnej emerytury.

Bonusy prezydenta

Do bonusów przysługujących byłym prezydentom należą:

dożywotnia ochrona Służby Ochrony Państwa (SOP),

(SOP), dostęp do biura i obsługi sekretariatu,

służbowy samochód z kierowcą,

nieodpłatna opieka zdrowotna finansowana z budżetu państwa.

Byli prezydenci mogą również podejmować pracę, np. na uczelniach, bez ograniczeń dochodowych, które dotyczą większości emerytów.