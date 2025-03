Nigdy nie pracowałam - czy dostanę emeryturę po mężu?

Wiele kobiet po stracie męża zastanawia się nad możliwością otrzymania świadczenia po zmarłym małżonku. Kluczową kwestią jest renta rodzinna, którą ZUS może przyznać po spełnieniu określonych warunków.

Renta rodzinna 2025

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub inne instytucje emerytalno-rentowe, które ma na celu zabezpieczenie finansowe członków rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty.

Renta rodzinna - komu przysługuje?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz spełniała warunki do uzyskania emerytury, lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,

wnuki i rodzeństwo,

wdowa lub wdowiec,

rodzice.

Renta rodzinna - ile wynosi?

Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych do jej otrzymania oraz od wysokości świadczenia, jakie przysługiwało zmarłemu. Oto szczegóły: Wysokość renty rodzinnej:

85 proc. świadczenia zmarłego – jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba.

świadczenia zmarłego – jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba. 90 proc. świadczenia zmarłego – jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby.

świadczenia zmarłego – jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby. 95 proc. świadczenia zmarłego – jeśli do renty rodzinnej uprawnione są trzy, lub więcej osób.

Od 1 marca 2025 roku minimalna renta rodzinna wynosi 1878,91 zł brutto.

Renta wdowia 2025

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono rentę wdowią, która łączy własną emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Jedno z tych świadczeń jest wypłacane w pełnej wysokości (100 proc.), a drugie – w częściowej (15 proc. lub w przyszłości 25 proc.). Suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, która od 1 marca 2025 roku wynosi 5342,88 zł. Od 1 stycznia 2027 roku świadczenie dodatkowe, obecnie wynoszące 15 proc. renty rodzinnej, wzrośnie do 25 proc.

Renta wdowia - komu przysługuje?

Renta wdowia to świadczenie, które ma na celu wsparcie finansowe osób, które owdowiały. Przysługuje ona tym osobom, które spełniają określone warunki. Kto może otrzymać rentę wdowią?

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

Osoby, które pozostawały w związku małżeńskim do dnia śmierci małżonka.

Osoby, które mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Osoby, które nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Osoby, które nie zawarły nowego związku małżeńskiego po śmierci małżonka.

Renta wdowia - od kiedy?

Renta wdowia będzie wypłacana od lipca 2025 roku, w przypadku złożenia wniosku do 31 lipca 2025 roku.

Renta rodzinna a renta wdowia

Renta rodzinna i renta wdowia to dwa różne świadczenia, choć oba są związane ze śmiercią osoby ubezpieczonej. Oto główne różnice między nimi:

Renta rodzinna:

Cel: Zabezpieczenie finansowe członków rodziny zmarłego ubezpieczonego, którzy spełniają określone warunki.

Zabezpieczenie finansowe członków rodziny zmarłego ubezpieczonego, którzy spełniają określone warunki. Uprawnieni: Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, Wdowa/wdowiec, Rodzice.

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, Wdowa/wdowiec, Rodzice. Warunki: Zmarły w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniał warunki do ich uzyskania. Członkowie rodziny spełniają określone warunki wiekowe lub są niezdolni do pracy.

Zmarły w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniał warunki do ich uzyskania. Członkowie rodziny spełniają określone warunki wiekowe lub są niezdolni do pracy. Wysokość: Zależy od liczby uprawnionych osób i wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu.

Renta wdowia:

Cel: Zabezpieczenie finansowe wdowy/wdowca, poprzez połączenie własnego świadczenia z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Zabezpieczenie finansowe wdowy/wdowca, poprzez połączenie własnego świadczenia z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Uprawnieni: Wdowa/wdowiec, którzy spełniają określone warunki.

Wdowa/wdowiec, którzy spełniają określone warunki. Warunki: Wdowa/wdowiec ma prawo do własnego świadczenia emerytalno-rentowego (np. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy). Wdowa/wdowiec ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Od 2025 roku wdowy i wdowcy mogą łączyć swoją emeryturę z rentą rodzinną.

Wdowa/wdowiec ma prawo do własnego świadczenia emerytalno-rentowego (np. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy). Wdowa/wdowiec ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Od 2025 roku wdowy i wdowcy mogą łączyć swoją emeryturę z rentą rodzinną. Wysokość: Od 2025 roku wdowy i wdów emeryturę z rentą rodzinną. Wdowa/wdowiec ma możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów wypłaty świadczenia: 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej, lub 15 proc. własnego świadczenia i 100 proc. renty rodzinnej.

Renta rodzinna jest świadczeniem dla szerokiego grona członków rodziny zmarłego, natomiast renta wdowia jest świadczeniem specyficznie dla wdowy/wdowca. Renta rodzinna jest wypłacana w całości, natomiast renta wdowia polega na połączeniu własnego świadczenia z częścią renty rodzinnej. Co ważne, od 1 stycznia 2025 roku wdowy i wdowcy mogą łączyć swoją emeryturę z rentą rodzinną.

