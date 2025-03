Ochrona przedemerytalna w Polsce

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Prawo pracy chroni pracowników w okresie przedemerytalnym, zapewniając im ochronę przed zwolnieniem.Pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pod warunkiem, że pracownik posiada wystarczający staż pracy, aby nabyć prawo do emerytury. Dodatkowo, w tym okresie ochronnym pracodawca nie może pogorszyć warunków zatrudnienia ani obniżyć wynagrodzenia pracownika. Co ważne, w Polsce nie ma górnej granicy wieku, do której można pracować. Emeryci mogą pozostać aktywni zawodowo tak długo, jak pozwala im na to zdrowie i chcą pracować.

Kto nie podlega ochronie przedemerytalnej?

Nie wszyscy pracownicy podlegają ochronie przedemerytalnej. Prawo przewiduje wyjątki, w których ta ochrona nie obowiązuje. Dotyczy to między innymi osób, które:

zostały zwolnione dyscyplinarnie,

otrzymują rentę z tytułu niezdolności do pracy,

pracują w firmach, które ogłosiły upadłość lub są w trakcie likwidacji,

mają mniej niż 4 lata do emerytury, ale nie mają wymaganego stażu pracy, aby nabyć prawo do emerytury.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego w Polsce pracownik traci ochronę przed zwolnieniem, która przysługiwała mu w okresie przedemerytalnym.Pracodawca może wtedy wypowiedzieć umowę o pracę, ale sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego nie jest wystarczającym powodem zwolnienia. Decyzja o zwolnieniu pracownika w wieku emerytalnym musi być uzasadniona konkretnymi i obiektywnymi przyczynami, takimi jak likwidacja stanowiska pracy lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Czy pracodawca może zmusić pracownika do przejścia na emeryturę?

Pracodawca nie ma prawa zmuszać pracownika do przejścia na emeryturę ani do rezygnacji z pracy. Wszelkie formy presji lub sugestii są niezgodne z prawem. Zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony, wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, jest formą dyskryminacji ze względu na wiek. W takim przypadku pracownik ma prawo złożyć skargę na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy. W Polsce nie ma górnej granicy wieku, do której można pracować.

Innymi słowy, pracownik ma prawo kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli tego chce. Pracodawca nie może go do tego zmusić, a wszelkie próby wywierania presji są niezgodne z prawem i mogą być zgłaszane do odpowiednich organów.

Co w sytuacji, gdy pracodawca zmusza pracownika do przejścia na emeryturę?

Zgodnie z polskim prawem, pracodawca nie ma prawa zmuszać pracownika do przejścia na emeryturę. Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualną decyzją pracownika. Jakiekolwiek formy nacisku, sugerowanie konieczności odpoczynku czy pogarszanie warunków zatrudnienia są niezgodne z prawem. Zwolnienie pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego jest formą dyskryminacji ze względu na wiek. W takiej sytuacji pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

