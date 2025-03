Trzynasta emerytura 2025: Kiedy i ile wyniesie?

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które każdego roku wzbudza emocje wśród seniorów. Dla wielu osób stanowi istotne wsparcie finansowe, a ich oczekiwania rosną, gdy zbliża się jej wypłata. W 2025 roku trzynasta emerytura będzie miała wartość równą najniższej emeryturze po waloryzacji. Zatem, ile wyniesie ta kwota? Kiedy można spodziewać się jej na swoim koncie?

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2025 roku?

W 2025 roku trzynasta emerytura będzie wynosiła tyle, co najniższa emerytura po waloryzacji. Zgodnie z przepisami, jej wysokość zależy od corocznej waloryzacji świadczeń emerytalnych, która ma miejsce w marcu. W 2025 roku, po waloryzacji na poziomie 5,5 proc., najniższa emerytura wzrosła do kwoty 1 878,91 zł brutto. To właśnie ta kwota posłuży jako podstawa do wyliczenia wysokości trzynastej emerytury.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że trzynasta emerytura jest świadczeniem przyznawanym automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków ani podejmować żadnych działań, aby ją otrzymać. Po prostu trafia ona na konto emeryta, o ile spełnia on odpowiednie kryteria.

Kiedy można spodziewać się wypłaty trzynastej emerytury?

Wypłata trzynastej emerytury w 2025 roku zaplanowana jest na kwiecień. Wówczas dodatkowe świadczenie trafi na konta osób uprawnionych. Warto jednak pamiętać, że dokładna kwota, która trafi na konto emeryta, może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji. Zależy to m.in. od tego, jakie składki i zaliczki są pobierane z jego świadczenia, a także od tego, czy przysługują mu ulgi.

Dla osób otrzymujących najniższą emeryturę, netto trzynasta emerytura szacowana jest na około 1 550 zł.