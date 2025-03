Okres opieki nad dzieckiem, gdy nie były odprowadzane składki, zwiększa emeryturę o 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok. Jeśli w trakcie opieki otrzymywano zasiłek macierzyński, okres ten liczy się jako składkowy, podnosząc emeryturę o 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok.

Opieka nad dziećmi a staż emerytalny

Polskie prawo emerytalne traktuje okres opieki nad dzieckiem, zwłaszcza do 4. roku życia, jako tzw. okres nieskładkowy. Mimo braku regularnych wpłat na ubezpieczenie, czas ten jest uwzględniany przy obliczaniu stażu pracy, co ma wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Za każde dziecko można doliczyć maksymalnie 3 lata, ale łączny dodatek za wychowanie więcej niż jednego dziecka nie może przekroczyć 6 lat. Takie rozwiązanie ma na celu zrekompensowanie przerw w karierze zawodowej, które często wynikają z opieki nad dziećmi.

W specyficznych sytuacjach, gdy dziecko wymaga ciągłej opieki z powodu poważnych problemów zdrowotnych (potwierdzonych otrzymywaniem zasiłku pielęgnacyjnego), możliwe jest uzyskanie dodatkowych trzech lat stażu emerytalnego za każde takie dziecko. Te przepisy dotyczą głównie osób urodzonych po 1948 roku, które podlegają "nowym zasadom" emerytalnym. Aby skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadanie wymaganego stażu pracy: co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet, oraz 25 lat dla mężczyzn.

Aby okres opieki nad dzieckiem został uwzględniony w stażu emerytalnym, konieczne jest jego udokumentowanie. Najczęściej służą do tego zaświadczenia o korzystaniu z urlopu wychowawczego lub inne dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki.

System emerytalny oferuje wsparcie dla rodziców, w tym program "Mama 4 plus" od marca 2019 roku. Przeznaczony jest głównie dla matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Jeżeli ich emerytura, często niższa z powodu przerw w karierze na opiekę nad dziećmi, jest mniejsza niż minimalna gwarantowana kwota (1878,91 zł od marca 2025 roku), "Mama 4 plus" wyrównuje różnicę. Uprawnienia nabywa się w wieku 60 lat.

W przypadku ojców, aby otrzymać świadczenie, muszą oni spełnić określone warunki. Świadczenie to przysługuje im, gdy samotnie wychowali co najmniej czworo dzieci, a matka tych dzieci przez dłuższy czas nie sprawowała nad nimi opieki. W takim przypadku, wiek uprawniający do otrzymania świadczenia wynosi 65 lat.

Aby spełnić wymogi, konieczne jest udokumentowanie okresów opieki nad dziećmi poprzez przedstawienie odpowiednich zaświadczeń potwierdzających korzystanie z urlopów, takich jak urlop wychowawczy, macierzyński, tacierzyński lub inne formy opieki. Ponadto, osoba ubiegająca się o świadczenie musi wykazać, że jej centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce przez co najmniej 10 lat, licząc od ukończenia 16 roku życia. Dodatkowo, wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa lub prawa pobytu w Polsce.

Wysokość świadczenia "Mama 4 plus" jest uzależniona od tego, czy osoba wnioskująca ma już inne źródło dochodu. Osoby nieotrzymujące emerytury lub renty otrzymają kwotę równą minimalnej emeryturze, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł. Natomiast osoby pobierające emeryturę lub rentę w kwocie niższej niż minimalna emerytura otrzymają świadczenie "Mama 4 plus", które uzupełni ich dochód do poziomu minimalnej emerytury.

Świadczenie to ma na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które nie posiadają wystarczających środków do życia. Nie ma ściśle określonych limitów dochodowych, jednak osoby posiadające inne źródła dochodu, które zapewniają im godne utrzymanie, mogą nie kwalifikować się do otrzymania tego wsparcia. Obecnie maksymalna kwota świadczenia wynosi 1588,44 zł, ale przeciętnie beneficjenci otrzymują około 740 zł.