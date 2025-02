Dorabianie do emerytury - kto może dorabiać bez obaw?

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać do swojej emerytury bez żadnych ograniczeń. Nie ma limitów zarobków, po przekroczeniu których świadczenie byłoby wstrzymane lub zmniejszone. Zasada ta dotyczy również osób pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową oraz rentę rodzinną po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Z kolei emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), muszą liczyć się z ograniczeniami w dorabianiu do świadczenia. Limity zarobków, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury, zmieniają się cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Limity dorabiania do emerytury

Emeryci mogą dorabiać do swoich świadczeń bez obaw o ich zmniejszenie, o ile ich dodatkowy dochód nie przekracza 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Jeśli jednak zarobki emeryta są wyższe, ale nie przekraczają 130 proc. tej kwoty, ZUS może obniżyć wypłacaną emeryturę. W przypadku, gdy dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS wstrzyma wypłatę emerytury.

Przekroczysz limit? Zmniejszą lub zawieszą Ci emeryturę

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), średnie miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2024 roku wyniosło 8477,21 zł. To pozwala na ustalenie limitów zarobkowych, które będą obowiązywać od 1 marca do 31 maja 2025 roku dla emerytów i rencistów:

5 934,10 zł – jeśli emeryt lub rencista zarobi więcej niż ta kwota, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może obniżyć wypłacane świadczenie.

11 020,40 zł – przekroczenie tej kwoty spowoduje zawieszenie wypłaty emerytury lub renty przez ZUS.

W porównaniu do poprzedniego kwartału, osoby pobierające emeryturę mogą teraz zarobić więcej bez obniżania lub zawieszania świadczenia. Limit zarobków wzrósł o 220 zł, a próg zawieszenia o 390 zł. Jeśli zarobki przekroczą nowy limit, ZUS obniży świadczenie o kwotę nadwyżki.