Okresowa emerytura kapitałowa

Okresowa emerytura kapitałowa to czasowe świadczenie emerytalne, które jest wypłacane kobietom w wieku od 60 do 65 lat. Jest to forma przejściowej emerytury, która jest finansowana z części składek zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Głównym celem tego rozwiązania jest zapewnienie wsparcia finansowego kobietom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale jeszcze nie nabyły prawa do emerytury dożywotniej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Okresową emeryturę kapitałową otrzymują tylko kobiety, które mają oszczędności w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Świadczenie jest wypłacane do 65. roku życia, a potem następuje przejście na standardową emeryturę. Pieniądze na wypłatę emerytury pochodzą z oszczędności zgromadzonych w OFE, a nie z budżetu państwa.

Dla kogo okresowa emerytura kapitałowa? Komu należy się okresowa emerytura kapitałowa?

Reklama

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie przeznaczone wyłącznie dla kobiet, które:

ukończyły 60 lat, ale nie osiągnęły jeszcze 65 roku życia,

zgromadziły na subkoncie w OFE środki pozwalające na wypłatę co najmniej 20 zł miesięcznie,

nie korzystają z wcześniejszej emerytury.

Mężczyźni nie mają prawa do tego świadczenia, ponieważ ich standardowy wiek emerytalny to 65 lat, a emerytura jest wypłacana przez ZUS jako świadczenie dożywotnie.

Okresowa emerytura kapitałowa po 65 roku życia. Co z okresową emeryturą kapitałową po 65 roku życia?

Po ukończeniu 65 roku życia wypłata okresowej emerytury kapitałowej zostaje zakończona, a środki zgromadzone na subkoncie w ZUS są doliczane do podstawy, od której obliczana jest emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Okresowa emerytura kapitałowa - a co potem?

Okresowa emerytura kapitałowa, która przysługuje kobietom po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat), nie jest świadczeniem dożywotnim. Wypłata emerytury kapitałowej ustaje dzień przed 65. urodzinami kobiety. Środki zgromadzone w ramach tego świadczenia są następnie wliczane do podstawy obliczenia emerytury powszechnej, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ile wynosi okresowa emerytura kapitałowa?

Wysokość emerytury kapitałowej zależy od zgromadzonych środków w OFE oraz prognozowanej długości życia. Oblicza się ją, dzieląc kapitał przez przewidywany czas dalszego życia, zgodnie z danymi GUS. Minimalna wypłata to 20 zł miesięcznie, ale kobiety zazwyczaj otrzymują od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po 65. roku życia świadczenie ustaje, a środki trafiają do ZUS, który wypłaca emeryturę dożywotnią.

Okresowa emerytura kapitałowa a renta rodzinna

Osoby uprawnione do okresowej emerytury kapitałowej nie mogą jednocześnie ubiegać się o rentę rodzinną. Te dwa świadczenia nie są ze sobą kompatybilne.

Okresowa emerytura kapitałowa z OFE

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie emerytalne, które przysługuje kobietom po osiągnięciu 60. roku życia, a przed ukończeniem 65 lat. Jest to rodzaj tymczasowej emerytury, która jest finansowana ze środków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE).

Do kiedy okresowa emerytura kapitałowa?

Okresowa emerytura kapitałowa, w przeciwieństwie do tradycyjnej emerytury, nie jest świadczeniem wypłacanym do końca życia. Prawo do niej wygasa na dzień przed 65. urodzinami kobiety. Po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie z emerytury kapitałowej ustaje, a zgromadzone środki są wykorzystywane do obliczenia wysokości emerytury powszechnej, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy okresowa emerytura kapitałowa jest korzystna?

Okresowa emerytura kapitałowa może być korzystnym rozwiązaniem dla kobiet, które spełniają określone warunki i chcą zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe w okresie emerytalnym.

Okresowa emerytura kapitałowa jest traktowana podobnie jak zwykła emerytura pod względem podatkowym. Oznacza to, że:

Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT) : Stawka podatku wynosi 12 proc. dla dochodów do 120 000 zł rocznie. Dla dochodów powyżej tej kwoty stawka wynosi 32 proc.

: Stawka podatku wynosi 12 proc. dla dochodów do 120 000 zł rocznie. Dla dochodów powyżej tej kwoty stawka wynosi 32 proc. Nie jest zwolniona z podatku : Podatek jest pobierany przez ZUS lub OFE przed wypłatą emerytury.

: Podatek jest pobierany przez ZUS lub OFE przed wypłatą emerytury. Podlega składce na ubezpieczenie zdrowotne: Składka ta wynosi 9 proc. Składka ta nie jest odliczana od podatku.

W rezultacie, kwota emerytury, którą otrzymuje emeryt, jest mniejsza niż kwota brutto podana w decyzji emerytalnej.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium