Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił terminy wypłat trzynastej emerytury w 2025 roku. Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone seniorom w kwietniu. Z powodu układu kalendarza, terminy wypłat zostały zmodyfikowane tak, aby emeryci otrzymali pieniądze przed dniami wolnymi. Trzynasta emerytura jest wypłacana automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków.

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2025 roku?

Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, jest wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku. W 2025 roku wysokość trzynastej emerytury będzie równa najniższej emeryturze, która będzie obowiązywać od 1 marca. Zgodnie z ogłoszeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, waloryzacja świadczeń wyniesie 5,5 proc., co oznacza, że minimalna emerytura, a tym samym trzynasta emerytura, wzrośnie do 1878,91 zł brutto.

Oznacza to, że w 2025 roku emeryci i renciści w Polsce otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 1878,91 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że kwota ta może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji emeryta lub rencisty, ponieważ podana kwota jest wartością brutto, od której mogą zostać odciągnięte składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy.

Trzynasta emerytura, podobnie jak inne świadczenia emerytalne, jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że od kwoty brutto świadczenia pobierane są zaliczki na podatek, co wpływa na ostateczną kwotę netto, którą otrzymuje emeryt.Wypłata trzynastej emerytury może spowodować przekroczenie rocznej kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł), co wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Organ rentowy, wypłacając świadczenia, pobiera zaliczki na podatek dochodowy, co ma wpływ na wysokość otrzymywanej kwoty netto. Emeryci mogą być zobowiązani do uregulowania różnicy w rocznym zeznaniu podatkowym, jeśli suma świadczeń przekroczy kwotę wolną od podatku.

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, których roczny dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku (30 000 zł), mogą uniknąć comiesięcznego potrącania zaliczki na podatek dochodowy od swoich świadczeń, w tym również od trzynastej emerytury. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć wniosek o symbolu EPD-21 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W składanym wniosku należy oświadczyć, że jest się osobą, której dochody mieszczą się w kwocie wolnej od podatku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ZUS, emerytura lub renta będzie wypłacana w kwocie netto, bez potrącanego podatku.

Harmonogram wypłat trzynastej emerytury w 2025 roku - terminy

Emerytury i renty z ZUS są wypłacane w kilku różnych terminach każdego miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z tych dni wypada w dzień wolny od pracy (np. sobota, niedziela lub święto), ZUS wypłaca świadczenie wcześniej, w ostatni dzień roboczy poprzedzający termin wypłaty. W 2025 roku trzynasta emerytura będzie wypłacana w kwietniu wraz z podstawowym świadczeniem. Z powodu układu kalendarza, terminy wypłat uległ zmianie:

1 kwietnia (wtorek) - wypłata bez zmian,

- wypłata bez zmian, 5 kwietnia (sobota) - wypłata zostanie zrealizowana 4 kwietnia (piątek),

- wypłata zostanie zrealizowana 4 kwietnia (piątek), 6 kwietnia (niedziela) - wypłata nastąpi 4 kwietnia (piątek),

- wypłata nastąpi 4 kwietnia (piątek), 10 kwietnia (czwartek) - wypłata bez zmian,

- wypłata bez zmian, 15 kwietnia (wtorek) - wypłata bez zmian,

- wypłata bez zmian, 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) - wypłata zostanie zrealizowana 18 kwietnia (piątek),

- wypłata zostanie zrealizowana 18 kwietnia (piątek), 25 kwietnia (piątek) - wypłata bez zmian.

Oznacza to, że osoby, których termin wypłaty przypada na weekend lub święto, otrzymają świadczenie wcześniej, w ostatni dzień roboczy poprzedzający termin wypłaty.

Dla kogo 13. emerytura w 2025 roku?

Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2025 roku mają prawo do jednego z wymienionych świadczeń: emerytury (w tym pomostowej i częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym rent wypadkowych, wojskowych i dla inwalidów wojennych), renty rodzinnej, renty socjalnej, renty szkoleniowej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. Trzynasta emerytura jest wypłacana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków, aby ją otrzymać. Osoby uprawnione do kilku świadczeń otrzymają tylko jedną trzynastą emeryturę.

Kto nie dostanie trzynastej emerytury w 2025 roku?

Trzynasta emerytura nie przysługuje wszystkim seniorom. Aby ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. Oto lista osób, które nie otrzymają trzynastej emerytury: