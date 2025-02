Waloryzacja emerytur 2025

W 2025 roku emerytury i renty zostaną zwaloryzowane o 5,5 proc. To podwyższenie wynika z uwzględnienia średniej inflacji na poziomie 3,6 proc. oraz 20 proc. wzrostu średniego wynagrodzenia, co stanowi 1,9 proc. Mimo oczekiwań na wyższy wskaźnik, rząd ostatecznie zdecydował się na wartości zbliżone do poziomu inflacji. Wiceminister pracy, Sebastian Gajewski, poinformował, że nie będzie zmian w zasadach waloryzacji, co oznacza, że emerytury nie wzrosną więcej, niż przewidziano w budżecie państwa.

Obecny system waloryzacji emerytur, oparty głównie na wzroście procentowym, faworyzuje osoby z wyższymi świadczeniami. Emeryci z najniższymi emeryturami otrzymują relatywnie niewielkie podwyżki. Alternatywą jest waloryzacja kwotowo-procentowa, która polega na podniesieniu najniższych świadczeń o stałą kwotę, np. 150 lub 200 zł, niezależnie od ich wysokości. Takie rozwiązanie zapewniłoby większe wsparcie dla osób z najniższymi dochodami.

Rząd stoi w obliczu pilnej decyzji dotyczącej waloryzacji emerytur i rent. Czas nagli, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potrzebuje czasu, aby przygotować się do wypłaty świadczeń w nowej wysokości. Mimo tej presji czasowej, nie ma obecnie żadnych sygnałów, które wskazywałyby na to, że nowy system waloryzacji zostanie wdrożony przed marcową waloryzacją. Oznacza to, że emeryci i renciści najprawdopodobniej otrzymają świadczenia zwaloryzowane na dotychczasowych zasadach.

Ile wyniosą emerytury po waloryzacji 1 marca 2025? TABELA

W wyniku waloryzacji emerytur w 2025 roku, najniższa emerytura wzrośnie z kwoty 1780,96 zł do 1878,91 zł. Oznacza to podwyżkę w wysokości 97,95 zł brutto. A to z kolei oznacza, że emeryci otrzymają 1709,81 zł netto, czyli o 89,14 zł więcej niż obecnie. Warto zaznaczyć, że ta kwota będzie również stanowiła podstawę do wyliczenia trzynastej i czternastej emerytury w tym samym roku.

Jak podaje portal infor.pl, wskaźnik waloryzacji emerytur w 2025 roku wynosi 1,055. Oznacza to, że emerytury zostaną podniesione o 5,5 proc. Aby obliczyć wysokość emerytury po waloryzacji, należy wykonać następujące równanie: kwota aktualnej emerytury x 105,5 : 100 = kwota emerytury po waloryzacji

Emerytury przed waloryzacją w marcu 2025 (kwoty brutto) Emerytury po waloryzacji w marcu 2025 (kwoty brutto) 1780,96 zł 1878,91 zł 1800,00 zł 1899,00 zł 1900,00 zł 2004,50 zł 2000,00 zł 2110,00 zł 2100,00 zł 2215,50 zł 2200,00 zł 2321,00 zł 2300,00 zł 2426,50 zł 2400,00 zł 2532,00 zł 2500,00 zł 2637,50 zł 2600,00 zł 2743,00 zł 2700,00 zł 2848,50 zł 2800,00 zł 2954,00 zł 2900,00 zł 3059,50 zł 3000,00 zł 3165,00 zł 3100,00 zł 3270,50 zł 3200,00 zł 3 376,00 zł 3300,00 zł 3481,50 zł 3400,00 zł 3587,00 zł 3500,00 zł 3692,50 zł 3600,00 zł 3798,00 zł 3500,00 zł 3692,50 zł 3600,00 zł 3798,00 zł 3700,00 zł 3903,50 zł 3800,00 zł 4009,00 zł 3900,00 zł 4114,50 zł 4000,00 zł 4220,00 zł 4100,00 zł 4325,50 zł 4200,00 zł 4431,00 zł 4300,00 zł 4536,50 zł 4400,00 zł 4642,00 zł 4500,00 zł 4747,50 zł 4600,00 zł 4853,00 zł 4700,00 zł 4958,50 zł 4800,00 zł 5064,00 zł 4900,00 zł 5169,50 zł 5000,00 zł 5275,00 zł

A jakie to będą kwoty netto?

Emerytury po waloryzacjiw marcu 2025 (kwoty brutto) Emerytury po waloryzacjiw marcu 2025 (kwoty neto) 1878,91 zł 1709,81 zł 1899,00 zł 1728,09 zł 2004,50 zł 1824,10 zł 2110,00 zł 1920,10 zł 2215,50 zł 2016,11 zł 2321,00 zł 2112,11 zł 2426,50 zł 2208,12 zł

Trzynasta emerytura po waloryzacji 2025

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, trzynasta emerytura w 2025 roku będzie równa najniższej emeryturze, która po waloryzacji wyniesie 1878,91 zł brutto. To świadczenie przysługuje każdemu emerytowi, niezależnie od wysokości jego emerytury. Oznacza to, że każdy emeryt otrzyma dodatkowe 1878,91 zł brutto w ramach trzynastej emerytury.

Niektórzy otrzymają emerytury wcześniej. Terminy wypłat emerytur w marcu 2025

ZUS wypłaca emerytury i renty każdego miesiąca w siedmiu terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. W marcu 2025 roku pierwszy dzień miesiąca wypada w sobotę, co oznacza, że osoby, które zwykle otrzymują świadczenie 1. dnia miesiąca, dostaną je jeszcze w lutym. ZUS wypłaci im emerytury i renty wcześniej, w piątek 28 lutego.Osoby, których termin świadczeń przypada na 15 dzień miesiąca, w marcu mogą spodziewać się wypłaty wcześniej ze względu na to, że 15 marca to sobota. W związku z tym, pieniądze powinny dotrzeć do emerytów w czwartek lub piątek, 13 lub 14 marca. Z kolei osoby, które otrzymują świadczenia w pozostałe dni miesiąca, otrzymają je zgodnie z harmonogramem.