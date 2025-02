W związku z rosnącymi kosztami życia, w tym drożejącymi lekami i żywnością, dodatkowe świadczenie emerytalne, znane jako trzynasta emerytura, stanowi istotne wsparcie dla seniorów. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) ogłosił szczegółowy harmonogram wypłat tego świadczenia na rok 2025.

Dla kogo trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, niezależnie od wysokości ich świadczenia. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków, aby otrzymać to świadczenie. Jest ono wypłacane automatycznie przez ZUS.

13. emerytura - kwota 2025

Trzynasta emerytura w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto, co jest równe minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji. Kwota netto będzie się różnić w zależności od sytuacji podatkowej emeryta i może wynieść od 1484,34 zł do 1709,81 zł. Emeryci, którzy otrzymują świadczenie do 2500 zł brutto, zapłacą tylko 9 proc. składki zdrowotnej. Osoby z wyższymi świadczeniami będą dodatkowo objęte 12 proc. zaliczką na podatek dochodowy od nadwyżki ponad ten limit.

Tegoroczna trzynasta emerytura, choć niższa niż w ubiegłym roku z powodu mniejszej waloryzacji, nadal będzie stanowiła istotne wsparcie dla emerytów. W obliczu rosnących cen podstawowych produktów, dodatkowe świadczenie pomoże seniorom w pokryciu bieżących wydatków, zwłaszcza w okresie świątecznym, który zawsze wiąże się ze zwiększonymi kosztami.

Harmonogram wypłat trzynastych emerytur w 2025 roku

W kwietniu 2025 roku, ze względu na Święta Wielkanocne, wypłaty trzynastych emrytur z ZUS zostaną zrealizowane w następujących dniach:

1 kwietnia (wtorek),

4 kwietnia (piątek) - zamiast 5 i 6 kwietnia (sobota i niedziela),

10 kwietnia (czwartek),

15 kwietnia (wtorek),

18 kwietnia (piątek) - zamiast 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna),

25 kwietnia (piątek).

Trzynasta emerytura jest wypłacana automatycznie przez ZUS i nie wymaga od seniorów składania żadnych wniosków. Wypłaty są dostosowywane do dni wolnych od pracy, tak aby emeryci otrzymali swoje świadczenie na czas.