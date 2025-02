Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, takich jak staż pracy, wysokość zarobków i odprowadzanych składek. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Dodatkowo, aby nabyć prawo do emerytury, konieczne jest udokumentowanie odpowiedniego stażu pracy, czyli okresu, w którym były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku kobiet jest to co najmniej 20 lat, natomiast mężczyźni muszą wykazać się stażem pracy wynoszącym co najmniej 25 lat.

Reklama

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, a jednym z najważniejszych jest wysokość zarobków w trakcie kariery zawodowej. To właśnie od nich zależą składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Logika jest prosta - im więcej zarabiamy, tym wyższe składki są odprowadzane, a tym samym wyższa będzie emerytura.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Kto może otrzymać minimalną emeryturę?

Minimalna emerytura w Polsce w 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto, a od 1 marca 2025 roku będzie wynosić 1878,91 zł brutto. Aby ją otrzymać, zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą spełnić dwa podstawowe warunki:

Wiek: Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat.

Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Staż pracy: Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą udokumentować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) pracy, od której były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Emerytura pomostowa

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają możliwość przejścia na emeryturę wcześniej, niż wynikałoby to z ogólnych przepisów. W przypadku mężczyzn jest to wiek 60 lat, a dla kobiet 55 lat. Ten wyjątkowy przywilej dotyczy osób, które przez znaczną część swojego życia zawodowego były narażone na szczególne obciążenia zdrowotne ze względu na charakter wykonywanej pracy. Emerytura pomostowa jest specjalnym rozwiązaniem, które umożliwia tym pracownikom wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej i przejście na zasłużony odpoczynek.

Jaką emeryturę otrzymam w wieku 60 lat i po przepracownaiu 40 lat? Jaka emerytura po 40 latach pracy?

Wysokość emerytury po przepracowaniu 40 lat jest ustalana indywidualnie i zależy od kilku czynników. Kluczowe znaczenie mają zgromadzone środki na koncie emerytalnym oraz subkoncie, a także statystyczna długość życia osób w danym wieku. Osoby, które spełniają warunki dotyczące wieku i stażu pracy, otrzymają emeryturę proporcjonalną do zgromadzonego kapitału.

Aby dokładnie oszacować wysokość swojej przyszłej emerytury po 40 latach pracy, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego ZUS. To bezpłatne narzędzie online, które na podstawie Twoich danych osobowych (takich jak wiek, wysokość zarobków i okres składkowy) pozwoli Ci uzyskać wstępną informację na temat tego, ile może wynosić Twoja emerytura w przyszłości.