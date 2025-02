Kiedy emeryt nie musi składać zeznania podatkowego?

Jeśli emeryt otrzymuje wyłącznie świadczenie emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i nie osiąga innych dochodów podlegających opodatkowaniu, nie jest zobowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego. W takiej sytuacji ZUS przesyła emerytowi formularz PIT-40A, który stanowi roczne obliczenie podatku. Jeżeli emeryt nie planuje korzystać z ulg podatkowych ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem, nie musi podejmować dodatkowych działań.

Kiedy emeryt powinien złożyć zeznanie podatkowe?

Emeryt ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego w następujących przypadkach:

Dodatkowe dochody : Jeśli oprócz emerytury uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu, takie jak wynagrodzenie z pracy, umowy zlecenia czy dochody z najmu.

: Jeśli oprócz emerytury uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu, takie jak wynagrodzenie z pracy, umowy zlecenia czy dochody z najmu. Korzystanie z ulg podatkowych : Gdy chce skorzystać z przysługujących mu odliczeń, np. ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na internet czy darowizn.

: Gdy chce skorzystać z przysługujących mu odliczeń, np. ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na internet czy darowizn. Wspólne rozliczenie z małżonkiem: Jeśli zamierza rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W powyższych sytuacjach emeryt powinien złożyć zeznanie na formularzu PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Ulga dla pracujących seniorów

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono tzw. ulgę dla pracujących seniorów. Dotyczy ona osób, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), kontynuują pracę i nie pobierają emerytury. Dzięki tej uldze mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do kwoty 85 528 zł rocznie. Oznacza to, że dochody z pracy do tej wysokości są zwolnione z opodatkowania.

Jakie formularze PIT otrzymują emeryci?

ZUS przesyła emerytom odpowiednie formularze PIT w zależności od sytuacji:

PIT-40A : Przeznaczony dla osób, które pobierały świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy i nie mają innych dochodów. Jeśli wynik rozliczenia to niedopłata podatku lub saldo zerowe, emeryt nie musi składać dodatkowego zeznania podatkowego .

: Przeznaczony dla osób, które pobierały świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy i nie mają innych dochodów. Jeśli wynik rozliczenia to niedopłata podatku lub saldo zerowe, . PIT-11A: Otrzymują go osoby, które pobierały świadczenia z ZUS, ale nie przez cały rok, lub mają nadpłatę podatku. W tym przypadku zaleca się samodzielne złożenie zeznania podatkowego.

Co zrobić, jeśli chcesz przekazać 1,5 proc. podatku?

Emeryci, którzy chcą przekazać 1,5 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, powinni złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe, nawet jeśli nie są do tego zobowiązani. W przypadku braku innych dochodów i niekorzystania z ulg, mogą to zrobić, składając formularz PIT-OP.