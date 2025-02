Proces rozliczania podatku dochodowego wiąże się z szeregiem ważnych terminów, które warto znać, aby uniknąć problemów ze skarbówką.

Od 15 lutego możesz składać PIT za 2024. Nie przegap ważnych terminów

Najważniejsze daty związane z rozliczeniem PIT za 2024 rok:

Do 31 stycznia 2025 r. – pracodawcy mieli obowiązek dostarczyć deklaracje PIT-11 do urzędu skarbowego.

Od 15 lutego 2025 r. – podatnicy mogą składać swoje deklaracje PIT za pomocą usługi Twój e-PIT, dostępnej na platformie Ministerstwa Finansów.

Do końca lutego 2025 r. – pracownicy powinni otrzymać swoje formularze PIT-11, niezbędne do rozliczenia podatku. Decydująca jest tutaj data stempla pocztowego.

30 kwietnia 2025 r. – mnie ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT. Po tym czasie podatnicy mogą narazić się na kary finansowe za nieterminowe rozliczenie .

. 20 maja 2025 r. – termin rocznego rozliczenia składek zdrowotnych na formularzu ZUS DRA.

Które deklaracje PIT trzeba złożyć?

Rodzaj formularza zależy od źródła uzyskiwanego dochodu. Oto główne formularze, które obowiązują podatników:

PIT-28, PIT-28S – dla osób rozliczających się ryczałtem, w tym wynajmujących mieszkania.

dla osób rozliczających się ryczałtem, w tym wynajmujących mieszkania. PIT-36, PIT-36S – dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych.

dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. PIT-36L, PIT-36LS – dla podatników korzystających z podatku liniowego.

dla podatników korzystających z podatku liniowego. PIT-37 – dla pracowników zatrudnionych na etacie i umowach cywilnoprawnych.

dla pracowników zatrudnionych na etacie i umowach cywilnoprawnych. PIT-38 – dla osób rozliczających dochody kapitałowe, np. z giełdy.

dla osób rozliczających dochody kapitałowe, np. z giełdy. PIT-39 – dla podatników osiągających przychody ze sprzedaży nieruchomości.

Jeśli z rozliczenia PIT za 2024 rok wynikać będzie konieczność dopłaty podatku, należność trzeba uregulować najpóźniej do 30 kwietnia, do północy – niezależnie od tego, kiedy wcześniej złożysz zeznanie to znaczy nawet jeśli zrobiłeś to już 15 lutego.

Podatek należy wpłacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy, przypisany do każdego podatnika. Obecnie istnieje możliwość dokonania płatności m.in. przez e-Urząd Skarbowy, co znacznie ułatwia cały proces.

Kiedy otrzymasz zwrot podatku za 2024?

W przypadku nadpłaty, urząd skarbowy ma określone terminy na zwrot środków:

45 dni – jeśli deklaracja została złożona elektronicznie.

90 dni – jeśli zeznanie przesłano w formie papierowej.

W praktyce osoby składające PIT online, zwłaszcza w lutym, często otrzymują zwrot już w ciągu kilku godzin lub kilku dni. Szybsze rozliczenie oznacza większą szansę na wcześniejszy zwrot nadpłaconego podatku.

Źródło: MEDIA