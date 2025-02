Czym jest 13. emerytura?

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane emerytom i rencistom raz w roku. W 2025 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości minimalnej emerytury, która obowiązuje od 1 marca danego roku. W 2025 roku minimalna emerytura od 1 marca wynosi 1878,91 zł brutto. To oznacza, że właśnie taką kwotę otrzymają emeryci i renciści w ramach trzynastej emerytury.

Reklama

Trzynasta emerytura już w kwietniu. Kto otrzyma dodatkowe świadczenie?

W kwietniu emeryci i renciści otrzymają kolejny raz swoje ulubione świadczenie – trzynastą emeryturę. To dodatkowe pieniądze, które co roku trafiają na konta seniorów zupełnie automatycznie, bez żadnych formalności. ZUS przelewa "trzynastkę" razem z regularną wypłatą emerytury lub renty. Wyjątkiem są osoby pobierające świadczenia przedemerytalne – one otrzymają swoje dodatkowe środki w maju.

Wysokość t13. emerytury zostanie ustalona na poziomie najniższej emerytury obowiązującej od marca, po przeprowadzonej waloryzacji. Dodatkowa emerytura przysługuje osobom, które nabyły uprawnienia emerytalne lub rentowe do końca marca 2025 roku, a także osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Reklama

Te osoby nie dostaną trzynastki. Oto trzy grupy emerytów

Nie wszyscy emeryci mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Z tego przywileju wyłączone zostały trzy grupy beneficjentów:

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku: Ich uposażenie nie jest emeryturą z FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych), ale ze Skarbu Państwa. Wynosi ono 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Ich uposażenie nie jest emeryturą z FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych), ale ze Skarbu Państwa. Wynosi ono 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. Osoby pobierające emeryturę olimpijską: Świadczenia te wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki i są one traktowane jako odrębne świadczenie, niezależne od emerytur z FUS.

Świadczenia te wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki i są one traktowane jako odrębne świadczenie, niezależne od emerytur z FUS. Osoby, których prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca 2025 roku: Dotyczy to osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które przekroczą limit dodatkowych dochodów. Jeśli ich dodatkowe zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ich emerytura może zostać zawieszona, a tym samym stracą prawo do trzynastej emerytury.

Aby zachować prawo do pełnej trzynastej emerytury, pracujący emeryci mogą osiągnąć miesięczny dochód brutto do wysokości 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przekroczenie tego limitu, ale nie przekroczenie 130 proc. tej wartości, powoduje proporcjonalne zmniejszenie świadczenia, jednak nie więcej niż o ustaloną, maksymalną kwotę. W przypadku osiągnięcia dochodu przekraczającego 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wypłata trzynastej emerytury zostaje wstrzymana.