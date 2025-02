Emerytura pomostowa to świadczenie, które przysługuje tylko określonej grupie pracowników. Można się o nią ubiegać 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli w przypadku kobiet już w wieku 55 lat. Trzeba jednak spełnić kilka dodatkowych warunków.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę?

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobom, które wykonywały przez co najmniej 15 lat po 31 grudnia 2008 roku pracę w warunkach uznanych za szczególne lub o szczególnym charakterze. Dodatkowo, kobiety muszą mieć co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy i ukończyć 55 lat, a mężczyźni odpowiednio 25-letni staż i 60 lat.

Emerytura pomostowa a praca w szczególnych warunkach

Za pracę w szczególnych warunkach uznaje się zatrudnienie, które wiąże się z narażeniem zdrowia i życia pracownika z uwagi na specyficzne warunki środowiska pracy lub charakter wykonywanych zadań. Do takich prac zalicza się między innymi:

Prace podziemne: Prace górnicze, prace w tunelach, kanałach, czy innych podziemnych przestrzeniach, gdzie panują specyficzne warunki mikroklimatyczne i istnieje ryzyko zagrożeń naturalnych lub technicznych.

Prace górnicze, prace w tunelach, kanałach, czy innych podziemnych przestrzeniach, gdzie panują specyficzne warunki mikroklimatyczne i istnieje ryzyko zagrożeń naturalnych lub technicznych. Prace wodne i podwodne: Prace nurków, marynarzy, pracowników związanych z budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych, które wymagają wykonywania zadań w środowisku wodnym lub pod wodą.

Prace nurków, marynarzy, pracowników związanych z budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych, które wymagają wykonywania zadań w środowisku wodnym lub pod wodą. Prace w powietrzu: Prace pilotów, stewardów, pracowników obsługi lotnisk, a także prace związane z obsługą urządzeń dźwigowych i montażowych na wysokościach.

Prace pilotów, stewardów, pracowników obsługi lotnisk, a także prace związane z obsługą urządzeń dźwigowych i montażowych na wysokościach. Prace w ekstremalnych warunkach temperaturowych: Prace w chłodniach, piecach hutniczych, na otwartej przestrzeni w czasie upałów lub mrozów, gdzie panują skrajne temperatury i wilgotność.

Prace w chłodniach, piecach hutniczych, na otwartej przestrzeni w czasie upałów lub mrozów, gdzie panują skrajne temperatury i wilgotność. Prace pod wysokim ciśnieniem: Prace w komorach hiperbarycznych, nurkowanie głębinowe, prace związane z eksploatacją urządzeń pracujących pod wysokim ciśnieniem.

Prace w komorach hiperbarycznych, nurkowanie głębinowe, prace związane z eksploatacją urządzeń pracujących pod wysokim ciśnieniem. Prace fizycznie bardzo ciężkie: Prace wymagające dużego wysiłku fizycznego, często powtarzalnych ruchów, podnoszenia ciężarów, pracy w niewygodnych pozycjach, np. prace budowlane, prace w rolnictwie, prace w przemyśle ciężkim.

Prace wymagające dużego wysiłku fizycznego, często powtarzalnych ruchów, podnoszenia ciężarów, pracy w niewygodnych pozycjach, np. prace budowlane, prace w rolnictwie, prace w przemyśle ciężkim. Prace artystyczne o charakterze fizycznie obciążającym: Prace tancerzy, akrobatów, sportowców wyczynowych, gdzie wymagana jest wyjątkowa sprawność fizyczna i wytrzymałość.

Praca o szczególnym charakterze a emerytura pomostowa

Osoby wykonujące zawody o szczególnym charakterze, wymagające nie tylko wyjątkowej odpowiedzialności, ale i najwyższej sprawności psychofizycznej, mają prawo do wcześniejszej emerytury. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest fakt, że wraz z upływem czasu zdolności do wykonywania tych wymagających zadań ulegają naturalnemu zmniejszeniu. Do zawodów, w których odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych jest szczególnie wysoka, zaliczamy między innymi maszynistów pojazdów trakcyjnych, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, członków zespołów ratownictwa medycznego oraz operatorów żurawi wieżowych i dźwignic portowych posiadających odpowiednie uprawnienia.

Emerytura w wieku 50 lat

O emeryturę pomostową w niektórych przypadkach można się ubiegać jeszcze wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze również może być wtedy krótszy niż 15 lat.

Pracownik zawodowej ekipy ratownictwa górskiego może ubiegać się o emeryturę pomostową po osiągnięciu odpowiednio 50. roku życia (kobiety) lub 55. roku życia (mężczyźni), pod warunkiem że okres wykonywania tej pracy wynosi co najmniej dziesięć lat.

Dla pracowników lotnictwa, hutnictwa oraz maszynistów pojazdów trakcyjnych możliwość przejścia na emeryturę pomostową uzależniona jest od stanu zdrowia. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Emerytura pomostowa - kwota

Wysokość emerytury pomostowej nie może spaść poniżej minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1780,96 zł. Obliczenia emerytury pomostowej prowadzone są analogicznie jak w przypadku emerytury powszechnej, a jej wartość podlega corocznej aktualizacji.

Wniosek o emeryturę pomostową

W celu uzyskania emerytury pomostowej niezbędne jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku EPOM, wraz z załącznikami potwierdzającymi wykonywanie pracy w szczególnych warunkach oraz, w stosownych przypadkach, orzeczeniem lekarskim stwierdzającym niezdolność do kontynuowania takiej pracy. Ponadto, wymagane są dokumenty niezbędne do obliczenia kapitału początkowego.