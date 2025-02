Zjawisko wcześniejszych emerytur w Polsce staje się coraz bardziej powszechne. Jednak decydując się na wcześniejsze zakończenie pracy zawodowej, należy mieć świadomość, że wysokość przyszłej emerytury będzie niższa niż w przypadku przejścia na emeryturę w ustawowym wieku, ponieważ zależy ona głównie od długości okresu, za który opłacane były składki emerytalne.

Wysokość emerytury - od czego zależy?

Emerytura, którą otrzymujemy, zależy od wielu czynników. Najważniejsze to: ile pieniędzy wpłaciliśmy przez całe życie pracy, jak bardzo te pieniądze urosły z czasem, jaką kwotę dostaliśmy na start naszej emerytury i jak długo jeszcze możemy żyć. Co roku nasza emerytura jest trochę podwyższana (waloryzowana), żebyśmy mogli za nią kupić tyle samo, co wcześniej. A im więcej pieniędzy będziemy odkładać na emeryturę każdego roku, tym wyższa będzie ona w przyszłości.

Twoja przyszła emerytura to w dużej mierze efekt twoich obecnych decyzji. Im dłużej będziesz aktywnie zawodowo i regularnie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, tym wyższą emeryturę będziesz mógł otrzymać. To trochę jak oszczędzanie na lokacie – im dłużej oszczędzamy, tym większą sumę zbierzemy. Pamiętaj, że przerwy w pracy mogą znacząco obniżyć wysokość twojego przyszłego świadczenia. Dlatego warto już teraz planować swoją karierę z myślą o komfortowej emeryturze.

Minimalna emerytura

Aby otrzymać emeryturę minimalną, musisz przepracować co najmniej 20 lat (jeśli jesteś kobietą w wieku 60 lat) lub 25 lat (jeśli jesteś mężczyzną w wieku 65 lat). Jeśli przepracowałeś mniej, twoja emerytura będzie znacznie niższa. Na przykład, 60-latka z 15-letnim stażem może liczyć na dużo niższą emeryturę niż osoba, która pracowała pełen wymagany okres. Jaka to będzie kwota?

Mam 60 lat i 15 lat stażu pracy - jaką emeryturę dostanę?

Aby otrzymać w Polsce minimalną emeryturę, konieczne jest spełnienie rygorystycznych kryteriów. Oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, wymagany jest odpowiednio długi staż pracy. Kobiety muszą wykazać się 20-letnim stażem pracy, a mężczyźni 25-letnim. Osoby, które nie spełnią tego warunku, nawet jeśli osiągnęły już wiek emerytalny, nie będą uprawnione do minimalnej emerytury. Ich świadczenie będzie znacząco niższe.

Warto podkreślić, że wysokość świadczenia emerytalnego nie jest prostą funkcją długości okresu składkowego. Oznacza to, że nawet osiągnięcie znacznej części wymaganego stażu pracy nie gwarantuje proporcjonalnie wysokiej emerytury. Pełne prawo do minimalnej emerytury nabywa się dopiero po przepracowaniu całego okresu ubezpieczenia.

Nasza przyszła emerytura jest bezpośrednim odbiciem naszych dotychczasowych zarobków i wysokości odprowadzanych składek. Każdy złoty zarobiony i o

dprowadzony jako składka zbliża nas do wyższej emerytury. Niestety, osoby w wieku 60 lat, które przez 15 lat życia zawodowego, zarabiały najniższą krajową, mogą spodziewać się jedynie bardzo skromnej emerytury, która wynosi około 500-700 złotych miesięcznie.