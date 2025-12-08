Zespół prasowy CBA podał, że zatrzymania dokonali 2 grudnia w woj. mazowieckim funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura w śledztwie dotyczącym przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych za wspieranie inwestorów budowlanych.

Materiał dowodowy i 1,4 mln zł w gotówce

Przy zatrzymaniu jednej z osób wsparcia funkcjonariuszom CBA udzielił Centralny Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA, a przy przeszukaniach uczestniczyli również funkcjonariusze delegatur białostockiej, łódzkiej i gdańskiej – podał zespół. Zebrali materiał dowodowy, m.in. telefony, komputery, dokumenty i przejęli 1,4 mln zł gotówki.

Reklama

Nadzorowane przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK śledztwo dotyczy wymuszania i przyjmowania łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodnim w 2023 roku. Według śledczych członkowie tej grupy przestępczej wymuszali łapówki na interesantach PINB za wydanie korzystnych dla nich decyzji.

Łącznie 22 zarzuty dla zatrzymanych przez CBA

Reklama

Prokurator postawił zatrzymanym przez CBA łącznie 22 zarzuty.

Czterem przedstawił zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przyjęcia korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją publiczną, w tym poprzez uzależnienie wykonania czynności od otrzymania korzyści. Również czterem osobom przedstawiono zarzut udzielenia korzyści majątkowej, a dwóm zarzut prania pieniędzy – podał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak.

Dziewięć zarzutów – w tym założenia i kierowania w latach 2021-2023 grupą przestępczą oraz przyjęcia lub żądania korzyści majątkowych w kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych w zamian za przychylność przy odbiorach inwestycji – przedstawiono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Dawidowi F. – przekazał prok. Nowak. Zarzuty dotyczą również przekraczania uprawnień, płatnej protekcji oraz prania pieniędzy pochodzących z łapówek.

Część z nich przyznała się do zarzutów i złożyła obszerne wyjaśnienia.

Trzymiesięczny areszt dla trzech zatrzymanych

Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trzech zatrzymanych – Dawida F., innego urzędnika i jednego przedsiębiorcy. Pięciu pozostałym prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe i nakazał dozór policji.

Śledczy zaznaczyli, że sprawa jest rozwojowa.