W toku prac nad budżetem państwa na kolejny rok zaplanowano podwyżki emerytur. Zgodnie z projektem, świadczenia mają wzrosnąć o 5,52 proc. w przyszłym roku, a następnie o 3,1 proc. w 2026 roku oraz o 2,6 proc. w 2027 roku.

Choć każda kolejna waloryzacja emerytur jest niewątpliwie korzystna dla seniorów, to jednocześnie wiąże się z negatywnym skutkiem w postaci wzrostu liczby osób zobowiązanych do odprowadzania podatku dochodowego od tych świadczeń. Jak zauważa "Fakt", oznacza to stopniowe ograniczenie liczby emerytów korzystających z ulgi podatkowej.

Emerytury zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych

Jak przypomina dziennik, świadczenia emerytalne i rentowe do wysokości 2500 złotych brutto są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ta korzystna dla seniorów zmiana została wprowadzona w 2022 roku wraz z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych rocznie. Niestety, rząd nie planuje dalszego zwiększania tego limitu przynajmniej do roku 2028, co może skutkować wzrostem obciążeń podatkowych dla wielu emerytów.

Będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku?

Jak informują źródła rządowe money.pl, jednorazowe podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych nie jest obecnie możliwe ze względu na znaczne obciążenie dla budżetu państwa. W obliczu unijnej procedury nadmiernego deficytu wydatek rzędu 40-50 mld złotych rocznie byłby niezgodny z obowiązującymi ograniczeniami finansowymi. Dlatego rozważane są bardziej stopniowe rozwiązania w zakresie zwiększania kwoty wolnej. "Fakt" zwraca uwagę, że coroczne podwyżki emerytur spowodują, iż coraz więcej osób starszych utraci prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od tych świadczeń.

PIT emerytów

Zgodnie z przeprowadzonymi przez dziennik kalkulacjami, już od marca przyszłego roku osoby pobierające obecnie emeryturę w wysokości 2400 złotych miesięcznie będą zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego (PIT) od emerytury. W 2026 roku ta sama sytuacja dotyczyć będzie wszystkich emerytów otrzymujących obecnie świadczenie w tej wysokości.

Realizacja obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł skutkowałaby zwolnieniem z podatku seniorów otrzymujących emerytury lub renty w wysokości nieprzekraczającej 5 tys. zł brutto miesięcznie.

