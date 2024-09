Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych jest obliczany na podstawie średniorocznego wzrostu cen konsumpcyjnych oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Minimalny poziom waloryzacji jest gwarantowany przez dodatek 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów opublikowanym w Dzienniku Ustaw, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku zostanie zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2024 roku.

Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2025 roku

Wysokość podwyżki emerytur i rent w kolejnym roku jest ustalana corocznie podczas czerwcowych obrad Rady Dialogu Społecznego. W tym roku rząd zaproponował, aby wzrost świadczeń w 2025 roku odbył się zgodnie z minimalnymi wymogami ustawowymi. Według szacunków rządowych, emerytury i renty mogą wzrosnąć o co najmniej 6,78 proc.

Pomimo lipcowych rozmów w ramach Rady Dialogu Społecznego nie osiągnięto konsensusu w tej kwestii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku braku porozumienia, rząd ma obowiązek samodzielnie ustalić wysokość podwyżki w ciągu trzech tygodni od zakończenia negocjacji. Przy podejmowaniu tej decyzji brane są pod uwagę prognozy ekonomiczne, w szczególności dotyczące inflacji, które są podstawą budżetu na kolejny rok.

Niska waloryzacja emerytur w 2025 roku. Ile dostaną emeryci?

Emeryci i renciści otrzymali w marcu 2024 roku podwyżkę swoich świadczeń. Kwota ta wzrosła o 12,12 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostały podniesione do kwoty 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1335,72 zł. Również renta socjalna została zwiększona do poziomu 1780,96 zł.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, określającym wysokość waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych w 2025 roku, najniższa emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1901,71 zł brutto. Również najniższe renty: rodzinna, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i socjalna osiągną ten sam poziom. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1423,28 zł.

Ile obecnie wynosi minimalna emerytura?

Warto podkreślić, że najniższa emerytura w Polsce to obecnie 1780,96 zł brutto. By otrzymać takie świadczenie, trzeba spełnić określone warunki dotyczące wieku (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) i stażu pracy (20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn). Planowana podwyżka o 6,78 proc. spowoduje wzrost minimalnej emerytury do 1901,71 zł.