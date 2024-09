ZUS apeluje do wszystkich swoich klientów o regularne aktualizowanie danych, zwłaszcza numeru konta bankowego. Jeśli dane będą nieaktualne, wypłata świadczenia może być opóźniona lub nawet nie dojdzie do skutku.

Brak aktualizacji danych adresowych w ZUS może skutkować błędnym doręczeniem świadczenia oraz brakiem możliwości otrzymania ważnych informacji dotyczących świadczenia. Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS, W przypadku braku aktualizacji adresu, korespondencja wysłana na stary adres będzie uważana za doręczoną, a jej skutki prawne obciążą adresata.

Masz czas tylko do 12 dni przed wypłatą emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wszelkie modyfikacje danych niezbędnych do przelewu świadczenia powinny być zgłaszane co najmniej 12 dni roboczych przed planowaną wypłatą emerytury. Rzeczniczka podkreśla, że wszelkie zmiany adresu lub numeru konta bankowego należy zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co najmniej 12 dni roboczych przed planowaną wypłatą świadczenia emerytalnego, lub rentowego. W przeciwnym razie wypłacone środki zostaną zwrócone do ZUS.

Klienci ZUS często o tym zapominają

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę na częste przypadki opóźnionych lub pominiętych zgłoszeń zmian danych przez seniorów, co skutkuje brakiem wypłaty świadczenia na wskazany rachunek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że aktualizację danych można przeprowadzić w sposób zdalny, w domu, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, lub stacjonarnie, odwiedzając dowolną placówkę.

W jakich jeszcze sytuacjach ZUS nie wypłaca emerytury?

Zgodnie z przepisami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, śmierć emeryta lub rencisty powoduje ustanie wypłaty świadczenia. Świadczenia wypłacone po śmierci świadczeniobiorcy powinny zostać zwrócone do ZUS.

Harmonogram wypłat emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w ściśle określonych dniach miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25. Chociaż ZUS dotrzymuje tych terminów w większości przypadków, to jednak emeryci korzystający z tradycyjnej formy wypłaty, czyli przekazem pocztowym, mogą odnotować pewne opóźnienia w otrzymaniu świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy ustalony dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.