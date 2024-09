Jeśli posiadamy zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny, a nie płacimy abonamentu RTV, Poczta Polska może skierować sprawę do egzekucji komorniczej. W przypadku emerytów urząd skarbowy może potrącić zaległe opłaty bezpośrednio z emerytury.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Abonament RTV

Zarejestrowanie sprzętu RTV, takiego jak telewizor czy radio, na poczcie oznacza automatyczne przyjęcie na siebie obowiązku regularnego opłacania abonamentu. Płatność należy uregulować do 25. dnia każdego miesiąca, w tym również do najbliższej środy we wrześniu. Aktualna stawka abonamentu to 27,30 zł za posiadanie telewizora lub radia, natomiast za samo radio wynosi 8,70 zł. Jeśli nie płacimy abonamentu RTV, urząd skarbowy może wszcząć wobec nas postępowanie egzekucyjne. Oznacza to, że otrzymamy wezwanie do zapłaty, na które będziemy mieli 7 dni na reakcję.

Zmniejszenie emerytury przez nieopłacony abonament RTV

Reklama

Jeżeli nie spłacimy zaległego długu, urząd skarbowy podejmie działania windykacyjne. Jednym z możliwych sposobów odzyskania należności jest zajęcie części emerytury. Najczęstszymi sposobami ściągania długów abonamentowych przez urząd skarbowy są: zajęcie rachunku bankowego, potrącenie z nadpłaty podatku, emerytury lub wynagrodzenia, a także egzekucja komornicza.

Kara za brak rejestracji odbiornika RTV

Za opóźnienie w uiszczeniu opłaty abonamentowej RTV grożą odsetki ustawowe za zwłokę, które są doliczane do należności głównej przy każdej płatności dokonanej na poczcie. Dodatkowo, w przypadku wcześniejszego wysłania wezwania do zapłaty, koszty tego wezwania zostaną doliczone do całkowitej kwoty zobowiązania.

W przypadku osób, które nie zgłosiły posiadania odbiorników radiowych lub telewizyjnych, obowiązują inne zasady. Kontroler Poczty Polskiej może przeprowadzić kontrolę zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w pojeździe. Stwierdzenie posiadania niezarejestrowanych urządzeń skutkuje nałożeniem kary finansowej.

Za użytkowanie niezarejestrowanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego grozi kara finansowa w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2024 roku oznacza to odpowiednio 8,70 zł za radioodbiornik i 27,30 zł za odbiornik telewizyjny lub telewizyjno-radiofoniczny. W efekcie, całkowita kara za brak rejestracji i nieopłacenie abonamentu wynosi 819 zł.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Nie wszyscy seniorzy są zobowiązani do opłacania abonamentu RTV, co oznacza, że nie grozi im zmniejszenie emerytury za zaległości. Część osób, nawet tych, które wcześniej zarejestrowały sprzęt, jest zwolniona z tego obowiązku. Z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych RTV zwolnieni są: seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, osoby z I grupą inwalidzką, weterani oraz emeryci powyżej 60. roku życia pobierający emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. średniej krajowej.

Abonament RTV 2025. Zniżki za zapłatę z góry za więcej niż jeden miesiąc

Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie radia i telewizji z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2025 wynoszą:

za używanie radia: 3 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, 4 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, 5 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, 10 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

za używanie telewizji albo radia i telewizji: 3 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, 4 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, 5,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, 10,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Po uwzględnieniu przewidzianych zniżek całkowita opłata abonamentowa za 2025 rok wyniesie: za radioodbiornik – 94,00 zł, a za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny – 294,90 zł. Możliwe jest również dokonanie przedpłaty za krótsze okresy, odpowiednio: za radio – 16,90 zł za 2 miesiące, 25,10 zł za 3 miesiące lub 49,60 zł za pół roku; za telewizor – 53,00 zł za 2 miesiące, 78,70 zł za 3 miesiące lub 155,70 zł za pół roku.