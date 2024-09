Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna, zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS, prawo do emerytury przysługuje osobom spełniającym określone warunki wiekowe i stażowe. Świadczenia emerytalne są corocznie waloryzowane w marcu, a dodatkowe wypłaty, takie jak trzynasta i czternasta emerytura, są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

W październiku 2024 roku przewiduje się pewne zmiany w harmonogramie wypłat świadczeń emerytalnych. Szczególnie korzystne będą one dla określonej grupy emerytów, którzy mogą liczyć na podwójne świadczenie w tym miesiącu.

Wypłata emerytury w październiku 2024. Kto dostanie podwójną wypłatę świadczenia?

Terminy wypłat emerytur są ściśle określone i przypisane do konkretnych dni miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25. W niektórych przypadkach, np. gdy dzień wypłaty przypada na weekend lub święto, przelewy są realizowane wcześniej. Sposób otrzymania świadczenia – czy to przelewem na konto, czy przekazem pocztowym – ma istotny wpływ na termin faktycznego otrzymania środków. W przypadku wypłat pocztowych możliwe są pewne opóźnienia w doręczeniu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowali o zmianach w harmonogramie wypłat świadczeń emerytalnych w październiku. Związane jest to ze świętami przypadającymi w listopadzie, co spowoduje, że część emerytów otrzyma podwójne wypłaty.

Emeryci, którzy otrzymują emeryturę 1 listopada - dostaną ją wcześniej, najpóźniej 31 października. To oznacza podwójny przelew w październiku – za bieżący i następny miesiąc. Podobnie z 5 października, który przypada na sobotę - osoby, których termin wypłaty przypada na tę datę, otrzymają swoje świadczenia dzień wcześniej, tj. 4 października.

Ponadto, w związku z przypadającymi w październiku 2024 weekendami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosował terminy wypłat dla emerytów, których świadczenia są zwykle przekazywane 5, 6 lub 20 dnia miesiąca. W celu zapewnienia terminowego otrzymania świadczeń przelewy zostaną zrealizowane odpowiednio 4, 4 i 18 października.

Emeryci bez dodatkowych świadczeń do końca 2024 roku

Tak więc w październiku emeryci otrzymają jedynie swoje podstawowe świadczenia, które zostały już podwyższone na początku roku. Rząd nie planuje żadnych dodatkowych wypłat w tym roku, więc emeryci nie mogą liczyć na dodatkowe pieniądze do końca grudnia. Emeryci mogą spodziewać się wypłat swoich świadczeń w ustalonych dniach miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25. Są to standardowe terminy i dotyczą tylko podstawowej emerytury. Jeśli chodzi o dodatkowe pieniądze, jak czternastki, to na razie nie są planowane. Kolejna podwyżka emerytur będzie dopiero w marcu przyszłego roku.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku. O ile wzrosną świadecznia?

Pomimo oczekiwań, emeryci nie otrzymają w październiku dodatkowych świadczeń. Jednak już od marca przyszłego roku mogą liczyć na wyższe emerytury. Planowana coroczna waloryzacja ma na celu dostosowanie świadczeń do wzrostu cen. Niestety, projekt ustawy o dodatkowej waloryzacji w 2024 roku nie został przyjęty.

Rząd opublikował informację o przygotowywanym projekcie rozporządzenia, które określi wysokość waloryzacji emerytur i rent w następnym roku. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, wskaźnik waloryzacji zostanie utrzymany na poziomie minimalnym, co może oznaczać, że emeryci i renciści otrzymają niższe podwyżki świadczeń niż w roku bieżącym.

Wstępne szacunki wskazują, że świadczenia emerytalne i rentowe zostaną podwyższone w 2025 roku o 6,78 proc. Rząd zdecydował się na minimalny poziom waloryzacji przewidziany w ustawie, co generuje koszty dla budżetu państwa szacowane na około 28,1 mld zł. W wyniku waloryzacji minimalna emerytura wzrośnie więc z 1781 zł brutto do 1901,75 zł brutto. Przeciętna emerytura zwiększy się z około 3500 zł brutto do 3737 zł brutto, a wyższe świadczenia, np. w wysokości 5000 zł brutto, wzrosną do 5339 zł brutto.