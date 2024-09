Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował dane dotyczące średniej wysokości emerytury w Polsce. Zgodnie z nimi, przeciętne świadczenie wypłacane w pierwszym kwartale 2024 roku wzrosło o 16,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Przeciętna emerytura 2024 - ile wynosi?

W pierwszym kwartale 2024 roku średnie świadczenie emerytalne osiągnęło poziom 3516,95 zł, co stanowi blisko dwukrotność minimalnej emerytury. Obserwuje się znaczące różnice w wysokości emerytur w zależności od płci. W roku poprzednim mężczyźni otrzymywali średnio 4103,07 zł, podczas gdy kobiety – 2792,86 zł.

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Zgodnie z danymi ZUS, na dzień 31 marca 2024 roku system ubezpieczeń emerytalno-rentowych objął 16,2 miliona osób. Największą grupę wśród ubezpieczonych stanowili pracownicy na umowach o pracę. Na drugim miejscu uplasowały się osoby prowadzące działalność gospodarczą, a trzecie miejsce zajęli wykonawcy świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenie czy agencyjne.

Na koniec marca 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczał już 1,13 miliona obcokrajowców, co stanowi 7 proc. wszystkich ubezpieczonych. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta wzrosła o 6 proc. Największą grupę wśród cudzoziemców objętych ubezpieczeniem stanowią obywatele Ukrainy. Na drugim miejscu znajdują się obywatele Białorusi, których liczba na koniec marca wyniosła 131,9 tysiąca.

Jak podkreślił Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS, obywatele Ukrainy od lat stanowią zdecydowaną większość wśród cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym w Polsce. Na koniec marca bieżącego roku Ukraińcy stanowili aż 67 proc. wszystkich ubezpieczonych obcokrajowców, co stanowiło 4,7 proc. ogółu ubezpieczonych, osiągając liczbę 762,2 tys.

Minimalna emerytura 2024 - kwota

Najniższa emerytura w 2024 roku (od 1 marca 2024 do końca lutego 2025) wynosi 1 780,96 zł brutto. Należy pamiętać, że aby nabyć prawo do emerytury z ZUS, niezbędne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków. Pierwszym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego, który wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Drugim warunkiem jest posiadanie wymaganego okresu ubezpieczenia. Wymagane jest co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.