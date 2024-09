Program "Aktywnie w domu” to jeden z trzech programów, które składają się na projekt "Aktywny rodzic”, który wejdzie w życie 1 października 2024 roku. W ramach tego programu beneficjenci otrzymają wsparcie przeznaczone dla rodziców, którzy chcą sami opiekować się dzieckiem i nie planują podjęcia pracy. Warunkiem jego przyznania jest więc niepodjęcie aktywności zawodowej w tym czasie i samodzielna opieka nad dzieckiem. Świadczenie można otrzymać już na pierwsze dziecko w rodzinie.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

"Aktywnie w domu" zamiast Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

1 października przestanie funkcjonować Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rodzice najmłodszych dzieci będą za to mieli do wyboru skorzystanie z jednego z trzech programów w ramach wspomnianego projektu.

Reklama

Świadczenie "Aktywnie w domu" skierowane jest do rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód w rodzinie, w wysokości 500 zł miesięcznie. Nie ma w tym przypadku, jak było w RKO - możliwości wyboru między wypłatą po 500 zł przez dwa lata a wypłatą po 1000 zł przez rok. Rodzic dostanie natomiast, tka jak w przypadku RKO, 12 tysięcy złotych na dziecko.

Czy trzeba złożyć wniosek do programu "Aktywnie w domu"?

Jeśli rodzic ma przyznany RKO po 30 września 2024 roku może złożyć wniosek o "Aktywnie w domu". Nie musi tego robić jeśli spełni warunek aktywności zawodowej (program "Aktywnie w pracy”) lub gdy dziecko zacznie chodzić do żłobka (program "Aktywnie w żłobku”).

Jeśli jednak rodzic wykorzystał na dziecko 12 tys. zł, a dziecko wciąż nie ukończyło 35. miesiąca życia to mimo kwalifikacji wieku dziecka, „Aktywnie w domu” już na nie nie przysługuje. "Jeśli rodzic już nie pobiera RKO, bo np. do 24. miesiąca życia dziecka ZUS wypłacił w sumie 12 tys. zł, a w październiku 2024 r. dziecko nie skończyło jeszcze 35. miesiąca i spełnione są warunki do świadczeń aktywni rodzice w pracy albo do aktywnie w żłobku – rodzic może złożyć wniosek. Przyznamy wówczas nowe świadczenie do 35. miesiąca życia dziecka" – mówi regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.

Jak złożyć wniosek o "Aktywnie w domu"?

ZUS będzie przyjmował wnioski do programu "Aktywnie w domu” od 1 października 2024 roku. Wniosek o "Aktywnie w domu" można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12. miesiąc. Tak jak w poprzednich świadczeniach, również w tym przypadku ZUS będzie przyjmował wnioski tylko elektroniczne. Wniosek można złożyć przez eZUS (PUE ZUS), aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.