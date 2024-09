Aby uzyskać w Polsce minimalne świadczenie emerytalne, wynoszące obecnie 1780,96 zł brutto (1620,25 zł netto), niezbędne jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy. Kobiety muszą wykazać się co najmniej 20-letnim okresem ubezpieczenia, a mężczyźni – 25-letnim.

W przypadku osób, które ukończyły 60 lub 65 lat i chcą przejść na emeryturę, a ich staż pracy wynosi jedynie 15 lat, wysokość świadczenia emerytalnego może być znacznie niższa od minimalnej emerytury ustalonej przez ZUS.

Jaka emerytura po 15 latach pracy?

Osoba, która przez 15 lat była zatrudniona za najniższe wynagrodzenie, nie może mieć pewności, że otrzyma minimalną emeryturę, nawet osiągnąwszy wiek emerytalny 60 lat. Chociaż kobiety teoretycznie kwalifikują się do minimalnej emerytury po 20 latach pracy, to przepracowanie jedynie 15 lat, czyli 75 proc. wymaganego okresu, nie gwarantuje proporcjonalnie niższego świadczenia. Warunkiem koniecznym do uzyskania minimalnej emerytury jest posiadanie pełnego stażu, tj. 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Osoba, która przez 15 lat otrzymywała wynagrodzenie nieznacznie przekraczające minimalną krajową, po przejściu na emeryturę może oczekiwać świadczenia emerytalnego w wysokości około 500-700 złotych miesięcznie. Należy jednak podkreślić, że wysokość emerytury jest indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak wysokość zarobków w poszczególnych latach czy okresy przerwy w zatrudnieniu.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od kwoty składek zwaloryzowanych na koncie w ZUS oraz dodatkowych czynników, takich jak:

Kapitał początkowy zwaloryzowany (dotyczy osób pracujących na umowie oskładkowanej przed 1999 rokiem).

Środki zgromadzone na subkoncie.

Średnie dalsze trwanie życia (GUS aktualizuje te dane rocznie pod koniec marca).

Należy podkreślić, że do stażu pracy wlicza się określone okresy nauki. Są to: 3 lata po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, 4 lata po liceum, 5 lat po technikum lub średniej szkole zawodowej, 6 lat po szkole policealnej oraz 8 lat po szkole wyższej. Warto zaznaczyć, że do stażu pracy wlicza się tylko najdłuższy z tych okresów.

Wysokość emerytur podlega dwóm rodzajom corocznej waloryzacji. Waloryzacja marcowa zwiększa wartość już wypłacanych świadczeń, natomiast waloryzacja czerwcowa wpływa na wysokość przyszłych emerytur poprzez waloryzację składek zgromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych.

Kto ma prawo do emerytury?

Osoby urodzone do 31 grudnia 1948 roku, aby nabyć prawo do emerytury, muszą spełnić określone wymagania dotyczące wieku i stażu pracy. Kobiety powinny ukończyć 60 lat i wykazać się 20-letnim okresem ubezpieczenia, natomiast mężczyźni – 65 lat i 25-letnim okresem ubezpieczenia. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku podlegają odmiennym przepisom emerytalnym.

Aby nabyć prawo do emerytury, muszą spełnić dwa podstawowe warunki: osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadać choćby jednodniowy okres ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo nie mogą mieć przyznanej emerytury z tytułu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego. ZUS wypłaca emeryturę od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.