Aby otrzymać wszystkie możliwe dodatki do emerytury, trzeba być aktywnym. Część dodatków przyznawana jest automatycznie, ale większość wymaga złożenia wniosku. Sprawdź, jakie dodatki mogą Ci przysługiwać i jakie dokumenty są potrzebne.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Zbigniew Biskupski z Infor.pl, informuje, że najczęściej przyznawanym dodatkiem do emerytury jest dodatek pielęgnacyjny. ZUS wypłaca go osobom, które spełniają określone kryteria zdrowotne. Aby otrzymać dodatek, emeryt musi złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Orzeczenie w tej sprawie wydaje lekarz orzecznik ZUS na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny można złożyć w dowolnym oddziale ZUS, a niezbędny druk OL-9 dostępny jest na stronie internetowej Zakładu.

Osoby, które skończyły 75 lat, otrzymują automatycznie dodatek pielęgnacyjny do emerytury, bez względu na stan zdrowia. Wyjątkiem są osoby przebywające w zakładach opiekuńczych dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu. Wysokość tego dodatku wynosi obecnie 330,07 zł i jest regularnie podwyższana.

Reklama

Jeśli jesteś kombatantem, ofiarą represji albo wdową/wdowcem po takiej osobie, możesz otrzymać dodatkowe pieniądze do emerytury lub renty. Są to dodatki kombatanckie i kompensacyjne. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek w ZUS. Co roku kwoty dodatków dla kombatantów i ich rodzin są waloryzowane. Dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł, natomiast dodatek kompensacyjny wynosi 15% dodatku kombatanckiego, czyli obecnie 49,51 zł.

Nauczyciele spełniający określone kryteria mogą ubiegać się o specjalny dodatek wypłacany przez ZUS. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Obecnie wysokość dodatku wynosi 294,39 zł. Warto zaznaczyć, że kwota ta jest regularnie waloryzowana, co oznacza, że może ulec zwiększeniu wraz z podwyżkami emerytur i rent.

Osoba, która uczestniczyła w misjach poza granicami państwa i doznała w związku z tym uszczerbku na zdrowiu, co zostało potwierdzone przyznaniem świadczeń odszkodowawczych, ma status weterana poszkodowanego. Taki weteran może ubiegać się o dodatek do emerytury. Wysokość tego dodatku jest uzależniona od stopnia uszczerbku na zdrowiu i obliczana jest jako procent najniższej emerytury.

Byli żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w ciężkich warunkach pracy, mają prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego. Aby otrzymać ten dodatek, należy złożyć odpowiedni wniosek. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą. Obecnie jego wysokość wynosi 330,07 zł i nie zależy od okresu przymusowego zatrudnienia. Kwota dodatku jest co roku waloryzowana, czyli podwyższana wraz z innymi świadczeniami emerytalnymi.

Osoby represjonowane, czyli deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach przez III Rzeszę, lub ZSRR, mogą otrzymać dodatek do emerytury. Wysokość tego świadczenia waha się od 16,55 zł do 330,07 zł miesięcznie i zależy od okresu represji. Aby uzyskać dodatek, konieczne jest złożenie stosownego wniosku.

Osoby cywilne, które straciły wzrok w wyniku działań wojennych, mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Aby je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek. Wysokość tego świadczenia jest co roku waloryzowana i odpowiada aktualnej wysokości najniższej emerytury, czyli obecnie 1780,96 zł. Dodatkowo, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, posiadające odpowiednie orzeczenie lekarskie, mogą liczyć na podwyższony dodatek pielęgnacyjny o 50%.

Emerytura honorowa

Osoby, które ukończyły 100 lat po 1 marca 2024 roku, mają prawo do emerytury honorowej – najwyższego dodatkowego świadczenia emerytalnego wynoszącego obecnie 6246,13 zł brutto miesięcznie. Niezależnie od wysokości podstawowej emerytury, każdy stulatek może liczyć na ten dodatek. Emerytura honorowa jest przyznawana automatycznie tym, którzy już pobierają emeryturę. Osoby bez emerytury muszą złożyć wniosek w ZUS. Choć dodatek jest waloryzowany, jego wysokość nie zmienia się po przyznaniu.

500 plus dla seniora

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł miesięcznie, potocznie nazywane "500+ dla seniorów", przeznaczone jest dla osób powyżej 18. roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymagają stałej opieki. Warunkiem otrzymania dodatku jest brak prawa do emerytury lub renty, bądź posiadanie tych świadczeń, ale w łącznej wysokości nieprzekraczającej 2419,33 zł brutto. Szczególnie często z tego wsparcia korzystają osoby po 75. roku życia.

Maksymalna kwota tego świadczenia to 500 zł. Jednak, jeśli senior pobiera emeryturę lub rentę, a jego łączny dochód przekracza 1919,33 zł, ale nie przekracza 2419,33 zł, otrzyma on 500+ w niższej kwocie. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w ZUS.

200 plus dla seniora - świadczenie ratownicze

W Polsce funkcjonuje także dodatkowe świadczenie finansowe, potocznie nazywane "200 plus", które jest wypłacane wraz z emeryturą. To świadczenie, określane również jako "ratownicze", jest przeznaczone wyłącznie dla emerytów, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety) aktywnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych jako członkowie grup takich jak ratownicy górscy czy strażacy ochotniczej straży pożarnej. W marcu tego roku nastąpiła coroczna waloryzacja emerytur i rent oraz świadczeń dodatkowych. Objęte zostało nią także świadczenie ratownicze, które na początku roku wynosiło 230 zł. Po podwyżce wnosi 258 zł.

Darmowe leki 65+

Osoby po 65. roku życia mają możliwość korzystania z programu zapewniającego bezpłatne leki. Lekarze i pielęgniarki, będący pracownikami służby zdrowia finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są uprawnieni do wystawiania recept uprawniających do bezpłatnego odbioru leków. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest oznaczenie recepty symbolem "S".

Aby otrzymać receptę na bezpłatny lek, konieczne jest wcześniejsze zdiagnozowanie przez lekarza schorzenia, które zostało ujęte w wykazie chorób uprawniających do refundacji danego leku. Decyzja o wystawieniu recepty może zależeć od wielu czynników, w tym od stopnia zaawansowania choroby i współwystępujących schorzeń.

Mama 4+

Świadczenie "Mama 4+" jest przeznaczone dla matek (lub ojców), którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogli podjąć pracy lub zrezygnowali z niej. W rezultacie tych decyzji takie osoby nie nabyły uprawnień do emerytury lub ich emerytura jest niższa niż najniższa emerytura.

Maksymalna wysokość świadczenia "Mama 4+" jest równoważna najniższej emeryturze, która obecnie wynosi 1790,96 zł brutto (około 1406 zł netto). W przypadku osób już pobierających świadczenie emerytalne, świadczenie rodzicielskie zostanie zwiększone do wysokości najniższej emerytury. Świadczenie to jest podwyższane co roku. Aby złożyć wniosek o świadczenie, należy zgłosić się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ryczałt energetyczny

Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i posiadają status kombatanta lub były przymusowo zatrudnione, mogą otrzymać ryczałt energetyczny, oprócz innych opisanych świadczeń. Ryczałt ten przysługuje również wdowom po kombatantach i osobach przymusowo zatrudnionych. Po uwzględnieniu marcowej waloryzacji ryczałt wynosi 299,82 zł.

Ekwiwalent z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę przed początkiem 2007 roku i były wówczas uprawnione do bezpłatnego węgla z zamkniętych kopalń, mogą ubiegać się o ekwiwalent pieniężny. Prawo to przysługuje również wdowom, wdowcom i sierotom po takich osobach. Analogiczne uprawnienia mają byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych. Aby otrzymać takie świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Ekwiwalent dla byłych pracowników kolejowych

Jeśli pracowałeś kiedyś na kolei i miałeś prawo do bezpłatnego węgla, teraz możesz otrzymać za niego ekwiwalent pieniężny. To prawo przysługuje również członkom Twojej rodziny, którzy pobierają rentę rodzinną po Tobie. Aby skorzystać z tego świadczenia, musisz złożyć odpowiedni wniosek.