Katarzyna Krupicka poinformowała również, że wszystkie wypłaty czternastej emerytury zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem wypłat podstawowych świadczeń emerytalnych i rentowych.

Wypłata świadczeń emerytalnych i rentowych za wrzesień będzie połączona z dodatkowym przelewem środków finansowych. Oprócz podstawowego świadczenia, emeryci i renciści otrzymają również tzw. czternastą emeryturę, stanowiącą kolejne roczne świadczenie pieniężne.

Harmonogram wypłat 14. emerytury

W tym roku czternasta emerytura wyniesie 1780,96 zł brutto. Pierwsi seniorzy otrzymają ją już pod koniec sierpnia (30.08.). Ponieważ 1 września w tym roku wypada w niedzielę, osoby, które powinny dostać świadczenie tego dnia, dostaną je wcześniej. Kolejne wypłaty zaplanowano na 6, 10, 15, 20 i 25 września. Czternasta emerytura zostanie wypłacona wraz z bieżącym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Oznacza to, że termin wypłaty czternastej będzie zgodny z ustalonym harmonogramem wypłat świadczeń podstawowych.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać czternastą emeryturę?

ZUS wypłaci czternastkę z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Pełne świadczenie otrzymają emeryci i renciści, których dochód nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty, czternastka będzie stopniowo zmniejszana. Minimalna kwota czternastki to 50 zł, a maksymalny dochód uprawniający do jej otrzymania to 4630,96 zł brutto. Jak wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego, nawet emeryt otrzymujący 3500 zł brutto otrzyma część czternastki – w tym przypadku będzie to 1180,96 zł brutto.

Dla kogo 14. emerytura?

Czternastkę otrzymają tylko osoby pobierające emeryturę lub rentę z ZUS na koniec sierpnia. Jeśli świadczenie jest dzielone między kilka osób, np. w przypadku renty rodzinnej, każdy dostanie swoją część. Osoby, które na koniec sierpnia nie miały prawa do świadczenia z powodu np. przekroczenia limitów dorabiania, nie otrzymają czternastki.

Potrącenia z czternastej emerytury

Z wypłacanego świadczenia potrącona zostanie składka zdrowotna w wysokości 9% oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto podkreślić, że świadczenie to jest zwolnione z innych potrąceń, takich jak zajęcia komornicze. Ponadto nie będzie ono brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń pomocy społecznej, alimentów czy świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych.

Świadczenie dodatkowe w postaci 14. emerytury otrzyma około 8,9 miliona emerytów i rencistów na terenie całego kraju. Pełną kwotę świadczenia, równą najniższej emeryturze, otrzyma 6,4 miliona osób. Pozostałe 2,5 miliona beneficjentów, których świadczenia podstawowe przekraczają 2900 złotych miesięcznie, otrzymają świadczenie w niższej wysokości.