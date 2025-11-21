ZUS informuje, że część seniorów może mieć prawo do wyższej emerytury. Jeśli w przeszłości nie dostarczyli wszystkich świadectw pracy, zwłaszcza z lat 90., ich emerytura mogła zostać błędnie obliczona. Warto złożyć brakujące dokumenty, by ZUS mógł ponownie przeliczyć świadczenie.

Brak świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia nie musi oznaczać zamkniętej drogi. Warto najpierw ustalić, czy firma nadal funkcjonuje. Jeśli tak, istnieje możliwość uzyskania duplikatu dokumentu z jej archiwum. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa sytuacja jest bardziej skomplikowana, jednak i w takiej sytuacji istnieją rozwiązania pozwalające na odtworzenie brakującego dokumentu.

Wyższa emerytura: jak otrzymać brakujące dokumenty?

Kompletowanie dokumentacji potwierdzającej historię zatrudnienia, takiej jak świadectwa pracy czy zaświadczenia, jest kluczowe dla prawidłowego obliczenia wysokości emerytury. Dokładne przejrzenie własnych archiwów powinno być pierwszym krokiem. Niespełnienie przez ZUS wymogu posiadania pełnej dokumentacji może prowadzić do błędów w ustalaniu wysokości świadczenia. Dostarczenie brakujących dokumentów umożliwia ponowne przeliczenie emerytury, potencjalnie podwyższając jej wysokość. Szczególnie trudne może być odnalezienie dokumentów dotyczących firm, które zakończyły działalność.

Skąd wziąć świadectwo pracy?

W przypadku zatrudnienia w jednostce administracyjnej państwa, o wydanie świadectwa pracy należy zwrócić się do właściwego urzędu wojewódzkiego lub ministerstwa. To właśnie w tych instytucjach przechowywana jest dokumentacja kadrowa, niezbędna do ponownego obliczenia świadczenia emerytalnego. W sytuacji likwidacji pracodawcy, ZUS zaleca ustalenie dokładnego adresu dawnej siedziby firmy na podstawie posiadanych dokumentów. Informacja ta może być kluczowa w poszukiwaniach archiwalnych świadectw pracy.

Pracownicy zatrudnieni w mniejszych zakładach pracy, do 20 osób, znajdują się w korzystniejszej sytuacji podczas procesu ustalania wysokości emerytury. Przed 1999 rokiem obowiązywały przepisy, które umożliwiały pracodawcom indywidualne zgłaszanie pracowników do ZUS. Dzięki temu, podczas wizyty w ZUS, wystarczy podać dokładny adres firmy, imię i nazwisko właściciela oraz numer konta płatnika składek. Posiadanie tych informacji eliminuje konieczność przedstawiania świadectwa pracy.

Wyższa emerytura bez świadectwa pracy - wniosek

Mimo braku kompletnej dokumentacji zatrudnienia, osoba ubiegająca się o emeryturę może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Późniejsze dostarczenie brakujących świadectw pracy może skutkować ponownym obliczeniem wysokości emerytury i jej podwyższeniem.

Jak sprawdzić wysokość swojej emerytury?

Wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego można wstępnie oszacować, korzystając z "Informacji o Stanie Konta" dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia na swojej stronie internetowej kalkulator emerytalny, który umożliwia każdemu ubezpieczonemu samodzielne obliczenie orientacyjnej kwoty przyszłej emerytury.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 roku?

Najbardziej opłacalne jest przejście na emeryturę w lutym lub lipcu. Emerytura ustalona w lutym podlega corocznej waloryzacji już od marca, co skutkuje jej natychmiastowym podwyższeniem. Z kolei emerytura ustalona w lipcu jest wyliczana na podstawie wyższych składek, które zostały zwaloryzowane w czerwcu.