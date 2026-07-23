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Dodatkowe 3456 zł rocznie do emerytury. Komu należą się pieniądze?

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:32
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Dodatkowe pieniądze dla strażaków ochotników i ratowników. Kto dostanie 288 zł miesięcznie?/Shutterstock
Tysiące polskich emerytów może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc do końca życia. Specjalne świadczenie wynosi obecnie 288 zł miesięcznie, co daje w skali roku okrągłą sumę 3456 zł. Do kogo trafiają pieniądze? Kto spełnia wymogi formalne i jak sprawnie złożyć wniosek?

Dodatkowe pieniądze nie lądują na koncie każdego emeryta. Państwo przyznaje to świadczenie jako formę uznania za wieloletnią, społeczną i często bardzo ryzykowną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W gronie uprawnionych znajdują się dwie grupy:

  • Strażacy ochotnicy (OSP): Mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia (którzy wykażą minimum 25-letni staż) oraz kobiety po 60. roku życia (z minimum 20-letnim stażem).
  • Ratownicy górscy: Osoby, które przez lata aktywnie służyły w GOPR lub TOPR.

Kluczowym warunkiem dla druhów z OSP jest regularny, czynny udział w działaniach ratowniczych, akcjach gaśniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Przepisy wymagają, aby taka aktywność miała miejsce przynajmniej raz w roku, choć ustawa nie narzuca obowiązku zachowania ciągłości wysługi lat. Warto pamiętać, że świadczenie to pozostaje w pełni niezależne od pobieranej przez seniora podstawowej emerytury czy renty, a jego pobieranie nie pomniejsza innych dodatków (np. czternastej emerytury).

Jak prawidłowo złożyć wniosek o świadczenie?

Świadczenie nie wpływa na konto automatycznie – aby zacząć je pobierać, musisz wykonać kilka konkretnych kroków. Urzędy wymagają kompletnej dokumentacji, która potwierdzi Twoją wieloletnią aktywność w ratownictwie. Procedura krok po kroku wygląda następująco:

  • Pobierz formularz wniosku: Odpowiedni dokument znajdziesz na oficjalnej stronie Państwowej Straży Pożarnej lub odeberiesz go osobiście w komendzie powiatowej/miejskiej PSP.
  • Przygotuj oświadczenia świadków: Są one absolutnie niezbędne, jeśli brakuje oficjalnych dokumentów potwierdzających Twój udział w akcjach ratowniczych sprzed 2011 roku.
  • Potwierdź oświadczenia: Podpisy świadków musisz urzędowo poświadczyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.
  • Złóż komplet dokumentów: Dostarcz wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do właściwej komendy powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
  • Poczekaj na rozpatrzenie: Komendant analizuje złożoną dokumentację. W razie braków urzędnicy wezwą Cię do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
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Po wydaniu pozytywnej decyzji sprawę przejmuje Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Instytucja ta odpowiada za regularne przelewy, które trafiają do uprawnionych co miesiąc, najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca.

Waloryzacja świadczenia

Warto podkreślić, że kwota 288 zł miesięcznie podlega corocznej waloryzacji w marcu, dzięki czemu rośnie wraz z inflacją na takich samych zasadach jak standardowe emerytury i renty. Co niezwykle istotne dla domowego budżetu, świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, co oznacza, że kwota "na rękę" w całości trafia do kieszeni beneficjenta.

Mimo że z dodatku korzysta już ponad 118 tysięcy osób w całej Polsce, wciąż wielu seniorów nie wie o jego istnieniu albo zwleka ze złożeniem papierów. Jeśli przez lata służyłeś w OSP lub GOPR i osiągnąłeś wymagany wiek, skontaktuj się ze swoją jednostką PSP i sprawdź ewidencję.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturaMSWiAświadczenie ratowniczeOSP
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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