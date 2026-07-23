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Nawet 600 zł dopłaty dla seniorów na wypoczynek. Jak skorzystać z programu?

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:23
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600 zł na wakacje dla seniora. Jak skorzystać z dopłaty?/Shutterstock
Rosnące ceny noclegów sprawiają, że coraz więcej osób szuka sposobów na ograniczenie kosztów wypoczynku. Z myślą o osobach starszych oraz rodzinach wielodzietnych Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało nowy program - "Czek Turystyczny". To rozwiązanie ma zachęcić do podróżowania po Polsce poza szczytem sezonu, a jednocześnie wesprzeć krajową branżę turystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem regionów przygranicznych.

Czek turystyczny dla seniorów. Kto będzie mógł otrzymać wsparcie?

Zgodnie z zapowiedziami, z programu będą mogły skorzystać dwie główne grupy uprawnionych:

  • Seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia.
  • Posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny (KDR).
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Celem projektu jest ułatwienie organizacji krajowych wyjazdów, aktywizacja społeczna seniorów oraz zwiększenie ruchu turystycznego w miesiącach następujących po zakończeniu wakacji letnich. Program ma obowiązywać w drugiej połowie roku, dlatego dopłata będzie przeznaczona głównie na posezonowe wyjazdy po Polsce.

Nawet 600 zł dopłaty do noclegu. Jak działa elektroniczny kod?

Wsparcie finansowe ma wynosić od 300 do 600 zł, a ostateczna wysokość dopłaty zależy od zasad obowiązujących dla danej grupy uprawnionych. Co ważne dla beneficjentów, środki nie trafią bezpośrednio na prywatne konta bankowe. Zamiast tradycyjnego przelewu uczestnicy otrzymają jednorazowy elektroniczny kod. Będzie można go wykorzystać podczas rezerwacji lub opłacania pobytu w obiekcie uczestniczącym w programie.

Ważne

Dopłata obejmie wyłącznie koszty usług hotelarskich, czyli sam nocleg. Nie będzie można przeznaczyć jej na paliwo, bilety wstępu, wyżywienie poza hotelem czy inne koszty związane z podróżą.

Gdzie i na jakich zasadach obowiązuje czek?

Aby skutecznie skorzystać z dofinansowania, należy spełnić kilka kluczowych kryteriów regulaminowych:

  • Minimum dwa noclegi - wsparcie przysługuje wyłącznie na pobyty obejmujące co najmniej dwa noclegi w jednym obiekcie.
  • Tylko w Polsce - dofinansowanie można przeznaczyć wyłącznie na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionów wymagających wsparcia turystycznego.
  • Legalne obiekty noclegowe - program obejmuje hotele, pensjonaty i inne legalnie działające obiekty wpisane do odpowiednich ewidencji, które zgłosiły udział w projekcie.

Jak skorzystać z programu?

Generowanie czeku ma odbywać się za pośrednictwem dedykowanego systemu internetowego lub aplikacji mobilnej. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków i potwierdzania uprawnień mają zostać udostępnione przez resort przed rozpoczęciem programu.

Przed dokonaniem rezerwacji warto upewnić się, że wybrany obiekt znajduje się na oficjalnej liście miejsc partnerskich biorących udział w projekcie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: seniorwakacjedopłataKarta Dużej Rodziny
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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