300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?

300 plus dla emerytów co miesiąc – czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to comiesięczne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego celem jest częściowe zrekompensowanie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej, gazu oraz ogrzewania. Przysługuje wyłącznie określonym grupom osób, przede wszystkim emerytom i rencistom posiadającym status inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych lub osób represjonowanych. Wysokość świadczenia jest jednakowa dla wszystkich uprawnionych i nie zależy ani od osiąganych dochodów, ani od faktycznych wydatków na energię. W 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. Świadczenie jest regularnie waloryzowane, a po śmierci osoby uprawnionej prawo do jego pobierania może przejść na najbliższych członków rodziny, o ile spełniają oni wymagane przepisami warunki.

ZUS wypłaca 300 plus co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, lecz wyłącznie osobom spełniającym warunki określone w przepisach. Do grona uprawnionych należą:

kombatanci oraz inne osoby posiadające uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach,

oraz inne osoby posiadające uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach, żołnierze zastępczej służby wojskowej , którzy byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywających rudy uranu lub batalionach budowlanych,

, którzy byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywających rudy uranu lub batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy pobierający emeryturę lub rentę , pozostający po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

, pozostający po kombatantach i innych osobach uprawnionych, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty.

Uprawnienia do ryczałtu energetycznego mogą przechodzić na bliskich po śmierci osoby, która miała do niego prawo. Oznacza to, że jasno wskazana grupa najbliższych krewnych kombatantów oraz żołnierzy objętych ustawą może po ich odejściu uzyskać status osoby uprawnionej i otrzymywać to świadczenie. To swoista forma dziedziczenia prawa do świadczenia.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2026 roku miesięczna kwota ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł. Wysokość tego świadczenia jest każdego roku ustalana i publikowana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie obowiązujących przepisów.

Ryczałt energetyczny podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak świadczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, że jego wysokość jest regularnie aktualizowana, a nowa stawka zaczyna obowiązywać od 1 marca każdego roku.

Aby otrzymać 300 plus z ZUS kluczowy jest jeden dokument

Prawo do ryczałtu energetycznego nie jest uzależnione od wieku ani sytuacji finansowej wnioskodawcy. O przyznaniu świadczenia decyduje przede wszystkim posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, a także – w określonych przypadkach – status wdowy lub wdowca po osobie uprawnionej. Warunkiem jest również pobieranie emerytury, renty lub innego świadczenia o podobnym charakterze.

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy przedstawić decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą posiadanie uprawnień kombatanckich lub status osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagane są dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia jako członka rodziny osoby uprawnionej. Z kolei osoby, które odbywały zastępczą służbę wojskową i były przymusowo zatrudniane, powinny dołączyć stosowne zaświadczenie wydane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji (dawniej Wojskową Komendę Uzupełnień). Natomiast wdowy po tych osobach muszą przedstawić dokumenty wydane przez właściwy organ wojskowy, potwierdzające przysługujące im uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy spełnia się wszystkie wymagane kryteria. Podstawą jest posiadanie decyzji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców konieczne jest również przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczenia jako członka rodziny osoby uprawnionej.

Następnie należy wypełnić formularz ZUS-ERK, który służy do ubiegania się zarówno o emeryturę lub rentę, jak i o przyznanie ryczałtu energetycznego. Druk jest dostępny w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie internetowej ZUS.

Kolejnym etapem jest złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można przekazać bezpośrednio w oddziale ZUS, składając je pisemnie lub ustnie do protokołu, wysłać drogą pocztową, a osoby mieszkające poza granicami Polski mogą skorzystać również z pośrednictwa konsulatu. Po rozpatrzeniu sprawy ZUS wydaje decyzję, zazwyczaj w terminie około 30 dni od momentu dostarczenia pełnej dokumentacji i wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności. W przypadku przyznania świadczenia kwota ryczałtu jest automatycznie doliczana do wypłacanej emerytury lub renty.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia. Najczęściej jest to decyzja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca uprawnienia lub dokumentacja wojskowa w przypadku osób, które były kierowane do pracy przymusowej. Wdowy i wdowcy powinni dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający ich prawo do świadczeń po zmarłym kombatancie lub innej osobie uprawnionej.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym terminie, ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidują ostatecznej daty na jego przekazanie. Po otrzymaniu kompletnego i poprawnie przygotowanego wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie zostaje wypłacone najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokumenty zostały złożone.

W standardowych przypadkach ryczałt energetyczny jest wypłacany co miesiąc łącznie z emeryturą lub rentą, według terminów ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie trafia do osoby uprawnionej w jednym z określonych dni wypłaty przypadających w danym miesiącu:

1. dnia miesiąca,

6. dnia miesiąca,

10. dnia miesiąca,

15. dnia miesiąca,

20. dnia miesiąca,

25. dnia miesiąca.

Termin otrzymania środków zależy od indywidualnego harmonogramu wypłat ustalonego przez ZUS dla konkretnego świadczeniobiorcy.

Podstawa prawna :