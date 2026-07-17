Nowy pomysł ministry na wiek emerytalny. Prezes ZUS studzi zapał

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowała niedawno zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jednocześnie zasugerowała, aby wiek przejścia na emeryturę dla kobiet zależał od tego, czy wychowywały dzieci.

Prezes ZUS Liwiusz Laska odcina się od tych planów, zapewniając, że obecnie nie trwają w tym zakresie żadne prace legislacyjne. Wskazuje on na dwa główne problemy:

Różnicowanie praw obywateli na podstawie posiadania dzieci może zostać uznane za formę dyskryminacji .

. Prezes ZUS uważa, że zmiana wieku emerytalnego nie zachęci Polek do rodzenia dzieci. Zamiast tego proponuje systemowe wsparcie finansowe, np. lepsze opłacanie składek za każde urodzone dziecko.

Laska przypomina, że niższy wiek emerytalny kobiet, choć wprowadzony w dobrej wierze, w dłuższej perspektywie pogłębia lukę emerytalną ze względu na krótszy okres składkowy.

ZUS w sporze ze związkami zawodowymi

Podczas wywiadu prezes ZUS odniósł się także do napiętej sytuacji wewnątrz instytucji. Związki zawodowe domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat. Zarząd ZUS proponuje jednak znacznie mniejszą kwotę. Podwyżka pensji zasadniczej o 220 zł (z dodatkami daje to ok. 312 zł miesięcznie). Dodatkowa jednorazowa nagroda w wysokości 4 tys. zł. Łączny wzrost świadczenia wynosi 645 zł miesięcznie (co stanowi ok. 6,6 proc. wzrostu).

Laska stawia sprawę jasno: ZUS-u na to nie stać. Spełnienie postulatów płacowych związkowców kosztowałoby instytucję około 1,1 mld zł, a takich środków budżet zakładu obecnie nie posiada.

Nowy system kontroli składek

Prezes ZUS poinformował również o sukcesie współpracy z Państwową Inspekcją Pracy (PIP) oraz Krajową Administracją Skarbową (KAS). Dzięki nowemu "hubowi" do wymiany danych, ZUS otrzymał już ponad 16 tysięcy rekordów dotyczących nakazów płatniczych od PIP.

Pozwala to instytucji skuteczniej weryfikować, czy od wypłacanych pracownikom środków odprowadzane są należne składki. To kluczowy krok w walce z tzw. "szarą strefą" i unikaniem oskładkowania wynagrodzeń.