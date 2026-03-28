Głównym wskaźnikiem, który decyduje o wysokości Twojego przelewu, jest emerytura podstawowa. Od marca 2026 roku wynosi ona 1 780,64 zł. To o blisko 90 zł więcej niż w poprzednim roku. Kasa wylicza Twoją indywidualną emeryturę poprzez pomnożenie tej bazy przez wskaźniki wymiaru. Zależą one od tego, jak długo opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Jeśli opłacałeś składki przez 25 lat, Twoja emerytura wynosi teraz 2 101,16 zł brutto. To wzrost o ponad 105 zł w porównaniu do lutego.

Minimalna emerytura dla rolnika

Państwo pilnuje, aby emerytura rolnicza nie była niższa od najniższej emerytury pracowniczej z systemu ZUS. Od 1 marca ta kwota to 1 978,49 zł brutto. Jeśli Twoje wyliczone świadczenie jest niższe od tego progu, KRUS automatycznie podniesie je do tej kwoty (z nielicznymi wyjątkami określonymi w ustawie).

Wyższe świadczenia w 2026

Podwyżki nie kończą się na samych emeryturach. Kasa zwaloryzowała cały szereg dodatkowych świadczeń. Osoby pełniące funkcje sołtysów otrzymają świadczenie w wysokości 373,67 zł.Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wzrosło do 1 978,49 zł.Świadczenie honorowe za ukończenie 100 lat życia to teraz aż 6 938,92 zł miesięcznie.

Wyższe dodatki do emerytur

Oprócz głównego świadczenia, KRUS podniósł kwoty popularnych dodatków. Oto najważniejsze z nich:

Dodatek pielęgnacyjny i kombatancki: 366,68 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej: 689,17 zł.

Ryczałt energetyczny: 336,16 zł.

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego: 550,02 zł.

Dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego: 1 403,90 zł.

Świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych

Maksymalna kwota "500 plus dla niesamodzielnych" nadal wynosi 500 zł, ale zmieniły się zasady jej przyznawania. KRUS podniósł kwotę graniczną do 2 687,67 zł. Oznacza to, że jeśli suma Twoich wszystkich emerytur i rent nie przekracza tej kwoty, możesz otrzymać świadczenie uzupełniające. Kasa przeliczy te wnioski automatycznie ("z urzędu"), więc nie musisz składać nowych dokumentów, jeśli już pobierasz tę pomoc.

Kiedy otrzymasz informację o podwyżce?

Nie musisz dzwonić do urzędu, aby dowiedzieć się, ile dokładnie dostaniesz. KRUS wyśle oficjalne decyzje waloryzacyjne do wszystkich emerytów i rencistów w kwietniu 2026 roku. Co ważne, w tej samej kopercie znajdziesz prawdopodobnie drugą decyzję. Będzie ona dotyczyć przyznania "trzynastej emerytury", czyli dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Urząd połączy wysyłkę, aby zaoszczędzić na kosztach i ułatwić seniorom dostęp do informacji.