Cena dobrej kawy mocno w dół. Aż 18 złotych mniej za paczkę

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 11:56
Cena dobrej kawy mocno w dół. Aż 18 złotych mniej za paczkę
Ta oferta ucieszy tych, którzy potrzebują zrobić zapasy kawy. Jedna z sieci dużych sklepów oferuje ten produkt w dużo niższej cenie. Dobrą kawę można kupić taniej o 18 złotych. Do wyboru jest aż siedem rodzajów. Gdzie można kupić kawę w tak dobrej cenie? Jakie produkty znalazły się w ofercie?

Kawa to wciąż jeden z tych produktów, które w ostatnich latach mocno podrożały. Każda promocja i okazja, by kupić ją taniej, jest wręcz na przysłowiową wagę złota. Ten tydzień to kolejna okazja, by uzupełnić zapasy i nabyć ten produkt w dużo niższej cenie.

Tym razem dobrą cenę kawy proponuje swoim klientom sieć sklepów Dino. W ofercie znalazły się kawy ziarniste, mielone a także rozpuszczalne. Do wyboru są różne marki. Jakie produkty objęła ta oferta? Ile kosztują kawy w ramach tej promocji?

Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania - zobacz, co dzieje się w organizmie

Promocja na kawę w Dino. Do kiedy trwa?

Promocja na kawę w sieci sklepów Dino rozpoczęła się we wtorek, 13 maja i potrawa przez tydzień. To oznacza, że skończy się dopiero we wtorek, 19 maja. W ramach tej promocji można kupić w tańszej cenie kilka kaw.

Kawa w Dino w niższej cenie. Którą kupimy taniej o 18 złotych?

Jedna z lepszych ofert w ramach promocji w sieci sklepów Dino to obniżka ceny kawy ziarnistej Mocca Fix Gold Woseba w opakowaniu 1 kg. Można ją teraz kupić taniej o 18,14 złotych za paczkę. To oznacza, że zamiast 67,99 zł zapłacimy za nią 49,85 zł. Warunkiem jest zakup dwóch opakowań tej kawy.

Taniej zapłacimy również za kawę ziarnistą Jacobs Crema 1,1 kg. W ramach promocji, która w tym tygodniu obowiązuje w sklepach Dino zapłacimy za nią nie 76,99 zł, tylko 65,99 zł. Taniej będzie można kupić również kawę mieloną Jacobs Kronung 550 g. Przy zakupie dwóch opakowań zapłacimy za jedno 32,85 zł. Jeżeli kupimy jedną paczkę cena będzie wynosić 41,69 zł.

Te dobre kawy również kupisz taniej. Promocja w Dino

Dino obniżyło również cenę kawy rozpuszczalnej Crema Nescafe 200 g. Przy zakupie dwóch opakowań za każde zapłacimy 26,85 zł. Cena jednej sztuki wynosi 39,99 zł. Na zakupie tej kawy można zaoszczędzić 13,14 zł. Za kawę rozpuszczalną Rio De Brass Gold 200 g zapłacimy nie 23,99 zł a 18,99 zł. Obniżono również cenę napoi kawowych. Przez cały tydzień napój kawowy 3 w 1 Rio De Brass 12x18 g również będzie tańszy. Zapłacimy za niego 5,39 zł a nie 5,99 zł.

