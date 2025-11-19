Podstawowe warunki otrzymania emerytury

Staż pracy: 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla pań oraz 25 lat dla panów. Warto wiedzieć, że emerytura zostanie przyznana nawet przy krótszym stażu, o ile osiągnięty jest wiek, ale będzie to świadczenie proporcjonalnie niższe (jeśli staż jest krótszy niż wymagany do minimalnej).

Termin złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w ZUS. Najbezpieczniej jest zrobić to nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem właściwego wieku emerytalnego. Zbyt wczesne złożenie dokumentów może skutkować decyzją odmowną.

Marzec - Miesiąc, który obniża wartość emerytury

Dla wielu osób jest to zaskoczeniem, ale marzec jest powszechnie uznawany za najmniej korzystny miesiąc na składanie dokumentów emerytalnych. Powód leży w mechanizmach waloryzacyjnych stosowanych przez ZUS.

Każdego roku w marcu przeprowadzana jest ogólnopolska waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych. Jest to mechanizm mający na celu ochronę wartości pieniądza przed inflacją. Problem w tym, że osoby, które przechodzą na emeryturę w samym marcu, nie łapią się na tę podwyżkę.

Osoba przechodząca na emeryturę w marcu otrzymuje świadczenie wyliczone na starych zasadach, z pominięciem marcowej waloryzacji. W efekcie, jej pierwsza emerytura (obliczona i wypłacona od tego miesiąca) będzie niższa niż ta, którą otrzymałaby osoba, która poczekała by do kwietnia, by już z marcową waloryzacją świadczenia.

Wstrzymanie się ze złożeniem wniosku do kwietnia pozwala na objęcie przyszłej emerytury marcową podwyżką. Straty finansowe wynikające z marcowego przejścia na emeryturę mogą być trwałe i znacząco obniżyć wysokość świadczenia przez cały okres jego pobierania.

Lipiec – Król kalendarza emeryta

Jeśli marzec jest najgorszy, to eksperci są zgodni co do tego, że lipiec jest miesiącem optymalnym pod kątem finansowym. Dlaczego właśnie środek lata jest najbardziej opłacalny? Klucz do tej zagadki tkwi w specyficznym sposobie waloryzacji kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym w ZUS. O ile waloryzacja samych świadczeń następuje w marcu, o tyle waloryzacja składek na koncie emerytalnym (tzw. kapitału początkowego) jest przeprowadzana w czerwcu.

Czerwcowa waloryzacja kapitału : Jest to kluczowy element. ZUS waloryzuje zgromadzone składki roczne, co zazwyczaj daje znacznie wyższe podwyżki kapitału niż marcowa waloryzacja już wypłacanych świadczeń.

: Jest to kluczowy element. ZUS waloryzuje zgromadzone składki roczne, co zazwyczaj daje znacznie wyższe podwyżki kapitału niż marcowa waloryzacja już wypłacanych świadczeń. Wyliczenie emerytury na podstawie zaktualizowanego kapitału : Osoba składająca wniosek w lipcu ma już swój kapitał przeliczony według znacznie korzystniejszej, czerwcowej waloryzacji. To oznacza, że podstawa do obliczenia wysokości emerytury jest wyższa.

: Osoba składająca wniosek w lipcu ma już swój kapitał przeliczony według znacznie korzystniejszej, czerwcowej waloryzacji. To oznacza, że podstawa do obliczenia wysokości emerytury jest wyższa. Dodatkowa waloryzacja (Od 2024 r.): Wprowadzenie drugiej, dodatkowej waloryzacji składek w połowie roku (również bazującej na czerwcowej waloryzacji kapitału) tylko wzmacnia argument za lipcem.

Przejście na emeryturę w lipcu oznacza, że świadczenie jest obliczane z wyższej, zwaloryzowanej podstawy. Różnica ta może przekładać się na kilkuprocentowy zysk w stosunku do emerytury naliczonej np. w pierwszym kwartale roku. Jest to trwały zysk, który co miesiąc powiększa wysokość przelewu z ZUS

