Abonament RTV cyklicznie wraca do publicznej dyskusji i niezmiennie wzbudza emocje wśród Polaków. Mimo że coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnego radia i telewizji, obowiązek wnoszenia tej opłaty nadal spoczywa na większości gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami samo posiadanie odbiornika oznacza konieczność opłacania abonamentu. Problem w tym, że wielu obywateli zapomina o tym obowiązku lub świadomie go lekceważy, narażając się tym samym na poważne konsekwencje: od kary finansowej po egzekucję komorniczą. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, kto ma obowiązek płacenia, jakie istnieją zwolnienia oraz jakie sankcje grożą za uchylanie się od opłat.

Abonament RTV. Podstawa prawna

Obowiązek uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego został uregulowany w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Przepisy jasno wskazują, że każda osoba fizyczna lub instytucja, która posiada odbiornik radiowy bądź telewizyjny, ma obowiązek jego rejestracji oraz systematycznego opłacania abonamentu. Co istotne, zgodnie z prawem samo posiadanie urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału RTV, nawet jeśli faktycznie z niego nie korzystamy, wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku wysokość abonamentu RTV pozostała taka sama, jak w roku poprzednim. Nadal obowiązują dwie główne stawki:

8,70 zł miesięcznie za korzystanie wyłącznie z radia,

27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Dla osób regulujących należności z góry przewidziano atrakcyjne rabaty:

3% przy płatności za 2 miesiące,

4% przy płatności za 3 miesiące,

5% przy płatności za 6 miesięcy,

10% przy płatności za cały rok.

Wysokość opłat abonamentowych w 2025 roku z uwzględnieniem zniżek za wpłaty z góry za dany okres:

Liczba opłacanych miesięcy z góry Wysokość opłaty za odbiornik radiowy (ze zniżką) Wysokość opłaty za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy(ze zniżką) 1 miesiąc 8,70 zł 27,30 zł 2 miesiące 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 33,80 zł 106,00 zł 5 miesięcy 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 94,00 zł 294,90 zł

Od 1 stycznia 2026 roku wzrośnie opłata za abonament RTV

Od 2026 roku opłaty za abonament RTV wzrosną. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiedziała podwyżki obejmujące zarówno radio, jak i telewizor. Nowa miesięczna stawka wyniesie:

za korzystanie wyłącznie z odbiornika radiowego 9,50 zł (zamiast 8,70 zł),

za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny 30,50 zł (zamiast 27,30 zł).

Nadal jednak obowiązywały zniżki dla osób regulujących opłatę z góry:

3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;

4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;

5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry;

10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Wzrosną też kary za niepłacenie abonamentu RTV

Za brak terminowej opłaty abonamentu RTV lub niezgłoszenie odbiornika do rejestracji, mimo jego posiadania, przewidziana jest kara pieniężna w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki.

W 2025 roku przekłada się to na:

261 zł za nieopłacenie abonamentu wyłącznie za radio,

819 zł za brak opłaty za radio i telewizję.

W 2026 roku wzrośnie do:

285 zł za nieopłacenie abonamentu wyłącznie za radio,

915 zł za brak opłaty za radio i telewizję.

Choć kara nakładana jest jednorazowo, w przypadku dalszego uchylania się od płatności zadłużenie może zostać przekazane do egzekucji komorniczej lub skarbowej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami postępowania.

Kto musi płacić abonament RTV?

Obowiązek uiszczania abonamentu RTV spoczywa na każdej osobie fizycznej, która jest właścicielem radia lub telewizora. Zgodnie z prawem, już samo posiadanie urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, nawet jeśli faktycznie z niego nie korzystamy, nakłada na nas konieczność opłacania abonamentu.

W praktyce oznacza to, że do rejestracji i regularnych wpłat zobowiązani są posiadacze m.in. telewizorów, radioodbiorników, wież audio czy samochodowych odbiorników radiowych. Rejestracji można dokonać zarówno w placówkach Poczty Polskiej, jak i za pośrednictwem internetu.

Abonament RTV - kontrole w 2025 roku

Kontrole w zakresie opłacania abonamentu RTV przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej, posiadający do tego specjalne uprawnienia. W całym kraju działa zaledwie kilkudziesięciu kontrolerów, dlatego ich działania są w dużej mierze skierowane do firm i instytucji, a wizyty w prywatnych mieszkaniach zdarzają się stosunkowo rzadko. Trzeba pamiętać, że kontroler nie ma prawa wejść do domu bez zgody właściciela, jednak może zażądać przedstawienia dowodu rejestracji odbiornika oraz wezwać do uregulowania zaległych należności.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeśli kontroler Poczty Polskiej stwierdzi, że osoba zobowiązana do płacenia abonamentu RTV nie reguluje należności, w pierwszej kolejności wysyłane jest pisemne upomnienie. Od momentu jego doręczenia adresat ma 7 dni na uiszczenie opłaty. Jeżeli tego nie zrobi, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do urzędu skarbowego. Dalszą egzekucją zajmują się poborcy podatkowi, którzy posiadają uprawnienia podobne do komorników.

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie za abonament RTV?

Jeśli zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną spłacone dobrowolnie, urząd skarbowy może wszcząć egzekucję i ściągnąć należność m.in. z:

wynagrodzenia za pracę,

świadczeń emerytalnych,

renty,

środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

ewentualnej nadpłaty podatku.

Podstawą do takich działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Potrącenia realizowane są automatycznie, bez konieczności uzyskania zgody dłużnika. W przypadku świadczeń emerytalno-rentowych wysokość zajęcia zależy od przepisów określających kwotę wolną od potrąceń.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV w 2025 roku zwolnione są m.in.: