Wynagrodzenie żołnierzy zawodowych składa się z dwóch głównych elementów: podstawowego uposażenia oraz różnorodnych dodatków. Wśród najistotniejszych świadczeń dodatkowych wymienić można m.in.: dodatek specjalny, służbowy, za wieloletnią służbę, motywacyjny, kompensacyjny oraz wyrównawczy. Poza samym uposażeniem, żołnierzom przysługują także inne należności pieniężne, takie jak różnego rodzaju zasiłki i dodatki, które mają na celu kompleksowo wynagrodzić trud i charakter ich służby.

Zasiłek na zagospodarowanie dla żołnierza zawodowego

Zasiłek na zagospodarowanie dla żołnierza zawodowego przysługuje każdemu wojskowemu po powołaniu do zawodowej służby wojskowej. Świadczenie to wypłacane jest jednorazowo i ma na celu ułatwienie rozpoczęcia kariery w armii. Jego wysokość to równowartość jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza, powiększona o przysługujące dodatki o charakterze stałym. Co ważne, zasiłek ten może być przyznany tylko raz w całym okresie pełnienia zawodowej służby. W przypadku żołnierzy, którzy dopiero kończą szkolenie, np. w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum lub ośrodku szkolenia, zasiłek wypłacany jest po objęciu pierwszego stanowiska służbowego w danym korpusie: oficerów, podoficerów lub szeregowych. Jest to forma wsparcia finansowego na starcie w zawodowej strukturze wojska.

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierza zawodowego

Żołnierz zawodowy, który pełnił zawodową służbę wojskową przez cały rok kalendarzowy, nabywa prawo do dodatkowego uposażenia rocznego. Wysokość tego świadczenia wynosi 1/12 rocznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, jakie żołnierz otrzymał w danym roku. Prawo do „trzynastki” przysługuje również tym wojskowym, którzy zostali powołani do służby w trakcie roku, pod warunkiem że pełnili ją przez co najmniej sześć miesięcy. Również żołnierze zwolnieni ze służby w danym roku mogą otrzymać proporcjonalną część tego świadczenia – zgodnie z liczbą przepracowanych miesięcy, liczoną na podstawie uposażenia i dodatków wypłaconych w okresie służby.

Nagrody uznaniowe dla żołnierza zawodowego

Żołnierze zawodowi mogą być wyróżniani poprzez nagrody uznaniowe, które przyznaje się w szczególnych przypadkach za wzorową postawę w służbie. Dotyczą one przede wszystkim sytuacji, gdy wojskowy wykazuje inicjatywę, realizuje zadania wymagające dużego nakładu pracy, wykonuje obowiązki poza standardowym czasem służby, w skróconych terminach lub w wyjątkowo trudnych warunkach. Nagroda uznaniowa może również zostać przyznana za realizację zadań o wysokim stopniu odpowiedzialności lub za działania wykraczające poza codzienne obowiązki służbowe. Środki na nagrody i zapomogi pochodzą z funduszu specjalnego, który w skali roku musi wynosić co najmniej 2,5 proc. planowanych środków na uposażenia żołnierzy zawodowych. Wysokie wyniki i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań są podstawowym warunkiem przyznania tego rodzaju wyróżnienia.

Zapomogi dla żołnierza zawodowego

Żołnierze zawodowi mają prawo do otrzymania zapomogi w sytuacjach wyjątkowych, które powodują istotne pogorszenie ich sytuacji materialnej. Świadczenie to może być przyznane w przypadku zdarzeń losowych, takich jak klęski żywiołowe, długotrwała choroba, śmierć członka najbliższej rodziny lub inne poważne okoliczności życiowe. Ponadto, w sytuacji zaginięcia żołnierza podczas wykonywania zadań służbowych bądź jego śmierci, zapomoga może zostać przyznana małżonkowi, a w razie jego braku – dzieciom pozostającym na utrzymaniu zmarłego. Jeśli żołnierz nie miał małżonka ani dzieci, wsparcie finansowe może trafić do jego rodziców. Takie same zasady obowiązują także w odniesieniu do rodzin żołnierzy, którzy zmarli w ciągu trzech lat od zakończenia służby zawodowej, o ile ich śmierć była skutkiem wypadku lub choroby związanej z wykonywanymi obowiązkami wojskowymi.

Nagrody jubileuszowe dla żołnierza zawodowego

Nagrody jubileuszowe dla żołnierzy zawodowych są formą uznania za wieloletnią służbę w Siłach Zbrojnych i wypłacane są jako procent miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Wysokość świadczenia rośnie wraz ze stażem służby i wynosi odpowiednio:

po 20 latach czynnej służby wojskowej – 75 proc.,

po 25 latach czynnej służby wojskowej – 100 proc.,

po 30 latach czynnej służby wojskowej – 150 proc.,

po 35 latach czynnej służby wojskowej – 200 proc.,

po 40 latach czynnej służby wojskowej – 300 proc.

Nagroda ta jest jednorazowa i wypłacana w roku, w którym przypada jubileuszowy okres służby.

Należności za podróże służbowe i przeniesienia służbowe dla żołnierza zawodowego

Żołnierzowi zawodowemu, który zostaje wyznaczony na stanowisko służbowe poza miejscowością, w której dotąd pełnił służbę, przysługują różnorodne należności z tytułu przeniesienia lub podróży służbowej. Mają one na celu rekompensatę kosztów oraz ułatwienie adaptacji w nowym miejscu. Wśród tych świadczeń wyróżnia się:

ryczałt z tytułu przeniesienia – wynosi 50 proc. najniższej stawki uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;

– wynosi 50 proc. najniższej stawki uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego; diety – należne za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu służby, zgodnie ze stawkami obowiązującymi pracowników sfery budżetowej odbywających krajową podróż służbową;

– należne za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu służby, zgodnie ze stawkami obowiązującymi pracowników sfery budżetowej odbywających krajową podróż służbową; ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu – odpowiadający cenie biletu za przejazd pociągiem pospiesznym drugiej klasy między dotychczasowym a nowym miejscem zamieszkania, z uwzględnieniem posiadanych ulg transportowych (zarówno żołnierza, jak i jego rodziny); jeśli na danej trasie brak jest połączenia kolejowego, cena ustalana jest na podstawie tabeli opłat przewoźnika kolejowego i odległości drogowej.

Dodatkowo, w przypadku przesiedlenia się do nowego miejsca pełnienia służby, żołnierzowi zawodowemu przysługują:

zasiłek osiedleniowy:

- w wysokości 250 proc. najniższego uposażenia – jeśli przeprowadza się z rodziną;

- w wysokości 50 proc. najniższego uposażenia – jeśli jest samotny lub przenosi się bez członków rodziny;

zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych – na podstawie przedłożonego rachunku, maksymalnie do wysokości 200 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Świadczenia te mają istotne znaczenie organizacyjne i finansowe, łagodząc skutki relokacji oraz podkreślając wsparcie państwa dla mobilności kadry zawodowej w Siłach Zbrojnych.

Gratyfikacja urlopowa dla żołnierza zawodowego

Żołnierz zawodowy ma prawo raz w roku do otrzymania gratyfikacji urlopowej, która stanowi formę wsparcia finansowego w związku z przysługującym mu urlopem wypoczynkowym. Świadczenie to przysługuje również żołnierzowi powołanemu do zawodowej służby wojskowej w ciągu roku kalendarzowego, pod warunkiem że pełnił służbę przez co najmniej sześć miesięcy.

Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji bierze się pod uwagę liczbę członków rodziny żołnierza, w tym małżonka oraz dzieci pozostające na jego utrzymaniu. Kwota gratyfikacji przypadająca na jedną osobę nie może być niższa niż 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku, gdy oboje rodzice są żołnierzami zawodowymi i mają wspólne dzieci, gratyfikacja na te dzieci może być doliczona wyłącznie do gratyfikacji jednego z rodziców – nie podlega więc podwójnemu naliczeniu.

Świadczenie motywacyjne dla żołnierza zawodowego

Żołnierz zawodowy, który osiągnął odpowiedni staż służby, może liczyć na dodatkowe świadczenie motywacyjne, mające na celu zachęcenie do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej. Przysługuje ono po ukończeniu 25 lat służby, w wysokości 1500 zł miesięcznie i obowiązuje aż do momentu osiągnięcia 28 lat i 6 miesięcy służby wojskowej. Po przekroczeniu tego progu, wysokość świadczenia wzrasta do 2500 zł miesięcznie.

Świadczenie za długoletnią służbę wojskową dla żołnierza zawodowego

Świadczenie za długoletnią służbę wojskową to dodatkowy element wynagrodzenia żołnierza zawodowego, który ma na celu docenienie jego lojalności i wieloletniego zaangażowania w strukturach Sił Zbrojnych. Przysługuje ono po osiągnięciu 15 lat służby wojskowej i wynosi wówczas 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego miesięcznie. Za każdy kolejny rok pełnienia służby wysokość świadczenia wzrasta o 1 proc., aż do maksymalnego poziomu 15 proc. po 25 latach służby.

Należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej wiąże się z przyznaniem żołnierzowi szeregu należności finansowych, które mają na celu częściową rekompensatę utraty stałego źródła dochodu oraz ułatwienie przystosowania się do życia cywilnego. Podstawowym świadczeniem jest odprawa, której wysokość uzależniona jest od długości pełnienia służby:

po 1 roku służby – 100 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,

po 5 latach służby – 200 proc.,

po 10 latach służby – 300 proc.

Dodatkowo, za każdy kolejny rok służby powyżej 10 lat, wysokość odprawy wzrasta o 20 proc. uposażenia zasadniczego z dodatkami, jednak nie może przekroczyć łącznie 600 proc.

Niezależnie od odprawy, żołnierzowi przysługują również inne świadczenia:

świadczenie pieniężne wypłacane przez rok od zwolnienia w wysokości ostatniego miesięcznego uposażenia zasadniczego z dodatkami o charakterze stałym,

ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w tym za lata poprzednie,

dodatkowe uposażenie roczne za rok, w którym nastąpiło zwolnienie,

niewykorzystana gratyfikacja urlopowa,

zwrot kosztów przejazdu (żołnierza i członków rodziny) oraz przewozu urządzeń domowych do wybranego miejsca zamieszkania – zgodnie z zasadami obowiązującymi przy przeniesieniach służbowych.

Warto zaznaczyć, że wymienione wcześniej świadczenia to nie jedyne formy wsparcia finansowego przysługujące żołnierzom zawodowym. System wynagradzania przewiduje również dodatkowe wynagrodzenie dla żołnierzy, którym przez co najmniej miesiąc czasowo powierzono dodatkowe obowiązki służbowe. Taka gratyfikacja przysługuje również za realizowanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego.

Ponadto, żołnierze realizujący zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa mają prawo do świadczenia teleinformatycznego, które przysługuje im na czas wykonywania tych zadań – zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z tego obszaru. Istnieją także odrębne należności dla żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową poza granicami kraju, dostosowane do warunków i charakteru służby międzynarodowej.