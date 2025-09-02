Problemy na lotniskach są niestety częste, zwłaszcza w szczycie sezonu. Kluczem do odzyskania pieniędzy jest znajomość przepisów i konsekwentne dochodzenie swoich praw. Nie rezygnuj z rekompensaty, która Ci się należy.

Twoje prawa pasażera. Kiedy przysługuje odszkodowanie?

Podstawą prawną do dochodzenia odszkodowań od linii lotniczych jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. To właśnie ten akt określa, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje Ci odszkodowanie za zakłócony lot. Prawo do odszkodowania przysługuje w przypadku:

• odmowy przyjęcia na pokład - gdy przewoźnik odmówi Ci wejścia na pokład, mimo że masz ważny bilet i stawiłeś się na odprawę w terminie (np. z powodu overbookingu),

• odwołania lotu - gdy Twój lot zostanie odwołany, a przewoźnik nie poinformuje Cię o tym odpowiednio wcześnie (co najmniej 14 dni przed planowanym wylotem),

• opóźnienia lotu - gdy Twój lot dotrze do miejsca docelowego z opóźnieniem wynoszącym co najmniej 3 godziny.

Ważne Liczy się czas dotarcia do miejsca docelowego, a nie czas startu samolotu. To kluczowa kwestia przy ocenie długości opóźnienia i tym samym Twoich praw do odszkodowania.

Ile pieniędzy możesz dostać? Konkretne kwoty odszkodowań

Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy lotu:

• 250 euro za loty o długości do 1500 km,

• 400 euro za loty o długości od 1500 km do 3500 km,

• 600 euro za loty o długości powyżej 3500 km (poza terytorium Unii Europejskiej).

Warto pamiętać, że kwota odszkodowania może zostać obniżona o 50%, jeśli przewoźnik zaoferuje Ci alternatywny lot, który dotrze do miejsca docelowego z opóźnieniem nieprzekraczającym określonych limitów (np. 2 godzin dla krótkich tras, 3 godzin dla średnich).

Kiedy linia lotnicza może odmówić wypłaty? Nadzwyczajne okoliczności

Linia lotnicza może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli opóźnienie lub odwołanie lotu nastąpiło z powodu tzw. nadzwyczajnych okoliczności. Są to zdarzenia, których przewoźnik nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, nawet gdyby podjął wszelkie racjonalne środki.

Przykłady nadzwyczajnych okoliczności:

• złe warunki pogodowe (mgła, burza),

• strajki kontrolerów ruchu lotniczego lub inne niezależne od przewoźnika strajki,

• zagrożenie bezpieczeństwa,

• niespodziewane usterki techniczne, których nie dało się wykryć podczas rutynowych kontroli (tzw. wady ukryte).

Ważne Problemy techniczne wynikające z braku należytej konserwacji czy standardowych usterek samolotu zazwyczaj NIE są uznawane za nadzwyczajne okoliczności i nie zwalniają przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Linie lotnicze często próbują argumentować, że to "usterka techniczna", ale nie zawsze ma to pokrycie w prawie.

Jak wywalczyć odszkodowanie? Poradnik krok po kroku

Dochodzenie odszkodowania może być procesem czasochłonnym, ale jest wykonalne. Oto, jak powinieneś postępować:

1. Zbieraj dowody. Natychmiast po wystąpieniu problemu zbieraj jak najwięcej dowodów:

o zachowaj bilet, kartę pokładową i wszelkie dokumenty dotyczące rezerwacji,

o zrób zdjęcia tablicy odlotów z informacją o opóźnieniu/odwołaniu,

o zbieraj paragony za jedzenie i napoje, jeśli linia nie zapewniła opieki,

o poproś o pisemne potwierdzenie opóźnienia/odwołania od linii lotniczej lub obsługi lotniska;

2. Zgłoś reklamację do przewoźnika. To pierwszy i obowiązkowy krok. Złóż pisemną reklamację do linii lotniczej, najlepiej za pośrednictwem formularza online lub listu poleconego. Opisz dokładnie sytuację, podaj numer lotu, datę i żądaną kwotę odszkodowania;

3. Monitoruj terminy. Przewoźnik ma 30 dni na odpowiedź na Twoją reklamację;

4. Skorzystaj z pomocy organów. Jeśli linia lotnicza odrzuci Twoją reklamację lub nie odpowie w terminie, możesz zgłosić sprawę do:

o Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) w Polsce. ULC udziela bezpłatnej pomocy i rozpatruje skargi pasażerów,

o Europejskiego Centrum Konsumenckiego,

o Wyspecjalizowanej firmy zajmującej się dochodzeniem odszkodowań lotniczych (pamiętaj, że pobierają one prowizję od uzyskanej kwoty);

5. Rozważ drogę sądową. W ostateczności, jeśli wszystkie inne metody zawiodą, możesz rozważyć dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Opóźniony czy odwołany lot to stresująca sytuacja, ale pamiętaj, że masz prawo do odszkodowania, które może sięgać nawet 600 euro. Nie daj się zbyć liniom lotniczym! Zbieraj dowody, składaj reklamacje i w razie potrzeby korzystaj z pomocy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Podstawa prawna Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

